Потери армии РФ на фронте резко выросли — инфографика
Категория
Украина
Дата публикации

Потери армии РФ на фронте резко выросли — инфографика

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Только за прошедшие сутки Силы обороны Украины успели ликвидировать 1 470 российских захватчиков, что почти на несколько сотен больше, чем 21 марта. Кроме того, украинские защитники также успешно уничтожили более 300 единиц техники армии РФ.

Главные тезисы

  • Солдаты РФ совершили 6689 обстрелов, используя 146 реактивных систем залпового огня.
  • Генштаб ВСУ сообщает о 147 боевых столкновениях на фронте.

Потери армии РФ по состоянию на 23 марта 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 903 480 (+1 470) человек;

  • танков — 10 412 (+9) ед;

  • боевых бронированных машин — 21 636 (+27) ед;

  • артиллерийских систем — 25 048 (+104) ед;

  • РСЗО — 1 333 (+6) ед;

  • средства ПВО — 1116 (+5) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 30 495 (+157) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 41 610 (+185) ед;

  • специальная техника — 3 784 (+2) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 147 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 89 авиаударов, сбросив 122 КАБ.

Кроме того, противник совершил 6689 обстрелов, в том числе 146 из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2800 дронов-камикадзе.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, два средства ПВО, средство РЭБ, два пункта управления БПЛА и еще одну важную цель противника.

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