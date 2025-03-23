Потери армии РФ на фронте резко выросли — инфографика

Только за прошедшие сутки Силы обороны Украины успели ликвидировать 1 470 российских захватчиков, что почти на несколько сотен больше, чем 21 марта. Кроме того, украинские защитники также успешно уничтожили более 300 единиц техники армии РФ.
Главные тезисы
- Солдаты РФ совершили 6689 обстрелов, используя 146 реактивных систем залпового огня.
- Генштаб ВСУ сообщает о 147 боевых столкновениях на фронте.
Потери армии РФ по состоянию на 23 марта 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.03.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 903 480 (+1 470) человек;
танков — 10 412 (+9) ед;
боевых бронированных машин — 21 636 (+27) ед;
артиллерийских систем — 25 048 (+104) ед;
РСЗО — 1 333 (+6) ед;
средства ПВО — 1116 (+5) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 30 495 (+157) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 41 610 (+185) ед;
специальная техника — 3 784 (+2) ед.
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 147 боевых столкновений.
Российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 89 авиаударов, сбросив 122 КАБ.
Кроме того, противник совершил 6689 обстрелов, в том числе 146 из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2800 дронов-камикадзе.
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