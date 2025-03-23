Силы ПВО обезвредили 122 дрона во время новой атаки РФ

Страна-агрессорка Россия начала новое воздушное нападение в 19:00 22 марта: оно продолжалось всю ночь и утро. Власти Киева сообщают о по меньшей мере трех погибших гражданских в столице, среди которых есть ребенок. Для атаки враг применил 147 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.

Атака РФ на Украину 23 марта — что известно

Воздушные силы ВСУ сообщают, что россияне совершали новое воздушное нападение по направлениям: Миллерово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — Россия, Приморск — ТОТ Запорожской области.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 97 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере, западе и в центре страны. 25 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий). Поделиться

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что на этот раз российские захватчики применили большее количество именно ударных БпЛА (не менее 122 единиц), а дронов-имитаторов соответственно — 25.

Под удар врага попали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина и Донецкая область.