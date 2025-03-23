Силы ПВО обезвредили 122 дрона во время новой атаки РФ

Страна-агрессорка Россия начала новое воздушное нападение в 19:00 22 марта: оно продолжалось всю ночь и утро. Власти Киева сообщают о по меньшей мере трех погибших гражданских в столице, среди которых есть ребенок. Для атаки враг применил 147 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.
Главные тезисы
- Воздушные силы ВСУ осуществили успешную оборону, уничтожив 97 ударных дронов и обезвредив 25 беспилотников-имитаторов.
- В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина и Донетчина.
Атака РФ на Украину 23 марта — что известно
Воздушные силы ВСУ сообщают, что россияне совершали новое воздушное нападение по направлениям: Миллерово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — Россия, Приморск — ТОТ Запорожской области.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что на этот раз российские захватчики применили большее количество именно ударных БпЛА (не менее 122 единиц), а дронов-имитаторов соответственно — 25.
Под удар врага попали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина и Донецкая область.
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