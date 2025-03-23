Сили ППО знешкодили 122 дрони під час нової атаки РФ

Країна-агресорка Росія розпочала новий повітряний напад о 19:00 22 березня: він тривав усю ніч та ранок. Влада Києва повідомляє про щонайменше трьох загиблих цивільних у столиці, серед яких є дитина. Для атаки ворог застосував 147 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.