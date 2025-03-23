Сили ППО знешкодили 122 дрони під час нової атаки РФ

Країна-агресорка Росія розпочала новий повітряний напад о 19:00 22 березня: він тривав усю ніч та ранок. Влада Києва повідомляє про щонайменше трьох загиблих цивільних у столиці, серед яких є дитина. Для атаки ворог застосував 147 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.
Головні тези:
- Повітряні сили ЗСУ здійснили успішну оборону, знищивши 97 ударних дронів та знешкодивши 25 безпілотників-імітаторів.
- Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина.
Атака РФ на Україну 23 березня — що відомо
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що росіяни здійснювали новий повітряний напад із напрямків: Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Приморськ — ТОТ Запорізької області.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що цього разу російські загарбники застосували більшу кількість саме ударних БпЛА (щонайменше 122 одиниці), а дронів-імітаторів, відповідно — 25.
Під удар ворога потрапили Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина.
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