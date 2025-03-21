Литва готова ввести свої війська в Україну
Категорія
Світ
Дата публікації

Литва готова ввести свої війська в Україну

Науседа і Зеленський
Джерело:  Bloomberg

Лідер Литви Гітанас Науседа офіційно підтвердив, що готовий відправити війська в Україну у межах потенційної миротворчої місії після припинення вогню. Він також звернув увагу на те, що наразі російський диктатор Володимир Путін лише імітує мирні перемовини.

Головні тези:

  • Президент Литви підтримує зусилля Дональда Трампа на шляху до завершення війни.
  • Лідери Європейського Союзу також висловлюють готовність захищати Україну у межах миротворчої місії.

Науседа ухвалив остаточне рішення щодо України

За словами президента Литви, його країна "готова надати необхідну підтримку".

Гітанас Науседа також наголосив, що йдеться про конкретну кількість військовослужбовців.

Окрім того, вказано, що це має бути зобов'язання всіх країн “коаліції охочих”.

На цьому тлі очільник Литви підтримав зусилля американського лідера Дональда Трампа, який намагається зупинити загарбницьку війну Росії проти України.

Поки що Росія імітує переговори, говорить про можливий мир і можливе припинення вогню, але вони навіть не готові дотримуватися перемир'я, як обіцяли — не нападати, не завдавати ударів по критичній інфраструктурі.

Гітанас Науседа

Гітанас Науседа

Президент Литви

Як відомо, раніше британський лідер Кір Стармер вказав на важливість гарантування будь-якої потенційної угоди про завершення війни в Україні, бо без цього Росія її порушить.

Також журналісти дізналися, що президент Франції Емманюель Макрон запропонував європейським союзникам формування місії для захисту України у межах потенційної майбутньої мирної угоди під егідою Організації Об'єднаних Націй.

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