Лідер Литви Гітанас Науседа офіційно підтвердив, що готовий відправити війська в Україну у межах потенційної миротворчої місії після припинення вогню. Він також звернув увагу на те, що наразі російський диктатор Володимир Путін лише імітує мирні перемовини.

Науседа ухвалив остаточне рішення щодо України

За словами президента Литви, його країна "готова надати необхідну підтримку".

Гітанас Науседа також наголосив, що йдеться про конкретну кількість військовослужбовців.

Окрім того, вказано, що це має бути зобов'язання всіх країн “коаліції охочих”.

На цьому тлі очільник Литви підтримав зусилля американського лідера Дональда Трампа, який намагається зупинити загарбницьку війну Росії проти України.

Поки що Росія імітує переговори, говорить про можливий мир і можливе припинення вогню, але вони навіть не готові дотримуватися перемир'я, як обіцяли — не нападати, не завдавати ударів по критичній інфраструктурі. Гітанас Науседа Президент Литви

Як відомо, раніше британський лідер Кір Стармер вказав на важливість гарантування будь-якої потенційної угоди про завершення війни в Україні, бо без цього Росія її порушить.