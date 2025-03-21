Лидер Литвы Гитанас Науседа официально подтвердил, что готов отправить войска в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии после прекращения огня. Он также обратил внимание на то, что сейчас российский диктатор Владимир Путин лишь имитирует мирные переговоры.

Президент Литвы поддерживает усилия Дональда Трампа на пути к завершению войны. Лидеры Европейского Союза также выражают готовность защищать Украину в рамках миротворческой миссии.

Науседа принял окончательное решение

По словам президента Литвы, его страна "готова оказать необходимую поддержку".

Гитанас Науседа также подчеркнул, что речь идет о конкретном количестве военнослужащих.

Кроме того, указано, что это должно быть обязательство всех стран "коалиции желающих".

На этом фоне глава Литвы поддержал усилия американского лидера Дональда Трампа, пытающегося остановить захватническую войну России против Украины.

Пока что Россия имитирует переговоры, говорит о возможном мире и возможном прекращении огня, но они даже не готовы соблюдать перемирие, как обещали — не нападать, не наносить удары по критической инфраструктуре. Гитанос Науседа Президент Литвы

Как известно, ранее британский лидер Кир Стармер указал на важность гарантирования любого потенциального соглашения о завершении войны в Украине, потому что без этого Россия его нарушит.