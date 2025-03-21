Литва готова ввести свои войска в Украину
Категория
Мир
Дата публикации

Литва готова ввести свои войска в Украину

Науседа принял окончательное решение
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Источник:  Bloomberg

Лидер Литвы Гитанас Науседа официально подтвердил, что готов отправить войска в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии после прекращения огня. Он также обратил внимание на то, что сейчас российский диктатор Владимир Путин лишь имитирует мирные переговоры.

Главные тезисы

Президент Литвы поддерживает усилия Дональда Трампа на пути к завершению войны.
Лидеры Европейского Союза также выражают готовность защищать Украину в рамках миротворческой миссии.

Науседа принял окончательное решение

По словам президента Литвы, его страна "готова оказать необходимую поддержку".

Гитанас Науседа также подчеркнул, что речь идет о конкретном количестве военнослужащих.

Кроме того, указано, что это должно быть обязательство всех стран "коалиции желающих".

На этом фоне глава Литвы поддержал усилия американского лидера Дональда Трампа, пытающегося остановить захватническую войну России против Украины.

Пока что Россия имитирует переговоры, говорит о возможном мире и возможном прекращении огня, но они даже не готовы соблюдать перемирие, как обещали — не нападать, не наносить удары по критической инфраструктуре.

Гитанос Науседа

Гитанос Науседа

Президент Литвы

Как известно, ранее британский лидер Кир Стармер указал на важность гарантирования любого потенциального соглашения о завершении войны в Украине, потому что без этого Россия его нарушит.

Также журналисты узнали, что президент Франции Эмманюэль Макрон предложил европейским союзникам формирование миссии по защите Украины в рамках потенциального будущего мирного соглашения под эгидой Организации Объединенных Наций.

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