Воздушные силы ВСУ атаковали скопление солдат РФ в Торецке

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины официально подтвердили успешное поражение района сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103 мотострелкового полка в укрытии и подвале укрытия в городе Торецк Донецкой области.

Новое достижение Воздушных сил ВСУ

Как сообщает Генштаб ВСУ, новая мощная атака на российских захватчиков была совершена 21 марта.

Известно, что место размещения солдат РФ удалось полностью уничтожить.

В результате атаки поражен личный состав врага, в частности десантно-штурмовые группы и операторов БПЛА.

Воздушные силы ВСУ также отмечают, что результат поражения уточняется, но уничтожение личного состава врага и его укрытия значительно снижает эффективность подразделений вооруженных сил РФ на Торецком направлении.