Воздушные силы ВСУ атаковали скопление солдат РФ в Торецке
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы ВСУ атаковали скопление солдат РФ в Торецке

Генштаб ВСУ
Новое достижение Воздушных сил ВСУ
Read in English
Читати українською

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины официально подтвердили успешное поражение района сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103 мотострелкового полка в укрытии и подвале укрытия в городе Торецк Донецкой области.

Главные тезисы

  • В результате атаки был поражен личный состав и укрытие врага, что значительно снизило его эффективность на Торецком направлении.
  • Украинские воины также анонсировали новые операции по уничтожению сил и ресурсов армии РФ.

Новое достижение Воздушных сил ВСУ

Как сообщает Генштаб ВСУ, новая мощная атака на российских захватчиков была совершена 21 марта.

Известно, что место размещения солдат РФ удалось полностью уничтожить.

В результате атаки поражен личный состав врага, в частности десантно-штурмовые группы и операторов БПЛА.

Воздушные силы ВСУ также отмечают, что результат поражения уточняется, но уничтожение личного состава врага и его укрытия значительно снижает эффективность подразделений вооруженных сил РФ на Торецком направлении.

Cили обороны Украины готовы действовать решительно, чтобы лишить оккупантов возможности угрожать безопасности украинского народа. Слава Украине! — сказано в официальном сообщении.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Киев — возросло число погибших
КГВА
атака на Киеа
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО обезвредили 122 дрона во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Потери армии РФ на фронте резко выросли — инфографика
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?