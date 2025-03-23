Нападение возможно уже осенью. Немецкий историк назвал новую мишень Путина

Военный эксперт, историк, профессор Потсдамского университета Зенке Найтцель выступил с важным предупреждением. Он пришел к выводу, что российский диктатор Владимир Путин может начать вторжение в Литву уже осенью 2025 года.

Литва оказалась в зоне риска

Немецкий историк обращает внимание на то, что страна-агрессорка РФ анонсировала масштабные учения в Беларуси.

Мы видим сильный страх в странах Балтии, что во время этих учений российские войска могут пересечь границу. И мы видим, что, возможно, пятая статья НАТО, по крайней мере для США, может перестать действовать. Сдерживание слабеет, — подчеркнул Зенке Найтцель. Поделиться

По его словам, ключевую роль в сложившейся ситуации играет позиция президента США Дональда Трампа.

Главная проблема заключается в том, что американский лидер не торопится сдерживать российскую агрессию.

Военный эксперт также озвучил прогноз, что Путин не отважится атаковать членов НАТО, пока идет война России против Украины.

По убеждению Найтцеля, по состоянию на сегодняшний день Германия не готова к возможной войне с РФ. Здесь важно обратить внимание на реформу армии. Сейчас она зашла "в тупик".

Именно поэтому историк призвал следующего канцлера Мерца серьезно заняться реформированием вооруженных сил ФРГ.