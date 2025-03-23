Нападение возможно уже осенью. Немецкий историк назвал новую мишень Путина
Категория
Мир
Дата публикации

Нападение возможно уже осенью. Немецкий историк назвал новую мишень Путина

Путин
Читати українською
Источник:  Bild

Военный эксперт, историк, профессор Потсдамского университета Зенке Найтцель выступил с важным предупреждением. Он пришел к выводу, что российский диктатор Владимир Путин может начать вторжение в Литву уже осенью 2025 года.

Главные тезисы

  • Историк указывает на слабость сдерживания российской агрессии, в частности, со стороны США.
  • По словам Найтцеля, Германия испытывает серьезные проблемы с подготовкой к возможной войне.

Литва оказалась в зоне риска

Немецкий историк обращает внимание на то, что страна-агрессорка РФ анонсировала масштабные учения в Беларуси.

Мы видим сильный страх в странах Балтии, что во время этих учений российские войска могут пересечь границу. И мы видим, что, возможно, пятая статья НАТО, по крайней мере для США, может перестать действовать. Сдерживание слабеет, — подчеркнул Зенке Найтцель.

По его словам, ключевую роль в сложившейся ситуации играет позиция президента США Дональда Трампа.

Главная проблема заключается в том, что американский лидер не торопится сдерживать российскую агрессию.

Военный эксперт также озвучил прогноз, что Путин не отважится атаковать членов НАТО, пока идет война России против Украины.

По убеждению Найтцеля, по состоянию на сегодняшний день Германия не готова к возможной войне с РФ. Здесь важно обратить внимание на реформу армии. Сейчас она зашла "в тупик".

Именно поэтому историк призвал следующего канцлера Мерца серьезно заняться реформированием вооруженных сил ФРГ.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Тотальное перемирие между Украиной и РФ. У Трампа определили дедлайн
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Команда Трампа отвергла план Стармера касательно Украины
Стармер
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия снова опозорилась на фронте из-за модернизированных танков Т-90
Что не так с российским Т-90

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?