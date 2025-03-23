Команда Трампа отвергла план Стармера касательно Украины

Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что не поддерживает план британского лидера Кира Стармера по введению европейских миротворческих сил в Украину.

Виткофф выступил с новым скандальным заявлением

Свою циничную позицию представитель Дональда Трампа озвучил во время интервью журналисту Такеру Карлсону.

По словам Стива Уиткоффа, план Кира Стармера он считает "позерством".

Более того, чиновник утверждает, что этот план основывается на "упрощенном" представлении европейских лидеров относительно того, что "все мы должны быть похожи на Уинстона Черчилля (премьер Британии, дважды занимавший эту должность — ред.)".

Спецпосланник Трампа даже не скрывает, что ему "нравится" российский диктатор Владимир Путин, убивший миллионы людей.

Я не считаю Путина плохим парнем. Он очень умен. Стив Виткофф Спецпосланник президента США Дональда Трампа

По словам последнего, Путин был "любезен" во время их встречи и сказал ему, что "молился за Трампа", когда на него было совершено покушение во время предвыборной кампании.