Команда Трампа відкинула план Стармера щодо України
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Політика
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Команда Трампа відкинула план Стармера щодо України

Стармер
Джерело:  online.ua

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що не підтримує план британського лідера Кіра Стармера щодо введення європейський миротворчих сил в Україну.

Головні тези:

  • Віткофф назвав план Стармера щодо України “позерством”.
  • Спецпосланець Трампа почав виправдовувати російського диктатора Путіна.

Віткофф виступив з новою скандальною заявою

Свою цинічну позицію представник Дональда Трампа озвучив під час інтерв'ю журналісту Такеру Карлсону.

За словами Стіва Віткоффа, план Кіра Стармера він вважає "позерством".

Ба більше, посадовець стверджує, що цей план ґрунтується на "спрощеному" уявленні європейських лідерів стосовно того, що "всі ми маємо бути схожі на Вінстона Черчилля (прем'єр Британії, який двічі обіймав цю посаду — ред.)”.

Спецпосланець Трампа навіть не приховує, що йому "подобається" російський диктатор Володимир Путін, який вбив мільйони людей.

Я не вважаю Путіна поганим хлопцем. Він дуже розумний.

Стів Віткофф

Стів Віткофф

Спецпосланець президента США Дональда Трампа

За словами останнього, Путін був "люб'язним" під час їхньої зустрічі і сказав йому, що "молився за Трампа", коли на того було скоєно замах під час передвиборчої кампанії.

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