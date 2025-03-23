Россия снова опозорилась на фронте из-за модернизированных танков Т-90

Танк Т-90, который страна-агрессорка Россия много раз публично восхваляла, оказался лишь "мыльным пузырем", которому крайне тяжело выжить в реалиях современной войны. К такому выводу пришел военный эксперт, эксконсультант Пентагона Крис Осборн.
Главные тезисы
- Танк Т-90М является легкой мишенью для Сил обороны Украины.
- Несмотря на множество модернизаций, российский танк не оправдал ожиданий на фронте.
Что не так с российским Т-90
По словам Криса Осборна, есть определенные характеристики, заявленные как составляющие российского танка Т-90М: реактивная броня, композитные материалы, усовершенствованные тепловизионные прицелы, дымовые гранаты и способность глушить противотанковые ракеты.
Однако, что важно понимать, некоторые преимущества фактически существуют только на бумаге, пишет 19FortyFive.
Несмотря на заявленные преимущества, Т-90М понес значительные потери в Украине. Масштабное уничтожение танков и бронетехники вызвало международное внимание, потому что украинские силы эффективно применяют противотанковое оружие и тактические маневры.
Стоит отметить, что от масштабных потерь Т-90М не спасли даже продолжавшиеся многие годы многочисленные модернизации.
Военный эксперт обращает внимание на то, что некоторые обновления Т-90М имеют аналогии с модернизацией американского танка Abrams.
К примеру, 125-мм гладкоствольная пушка Т-90М может использовать осколочно-фугасные противотанковые (HEAT) и осколочные (HE-FRAG) снаряды для поражения живой силы противника.
Однако все попытки России оказались тщетными, ведь указанный танк не оправдывает ожиданий.
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