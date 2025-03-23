Эра российских КАБов подходит к концу — что происходит

Редакция издания Forbes пришла к выводу, что эффективные украинские средства радиоэлектронной борьбы успешно срывают наведение российских планирующих бомб. По убеждению журналистов, эра этого убийственного оружия наконец-то заканчивается.

У Украины есть мощное оружие против российских КАБов

Что важно понимать, ранее управляемые авиационные бомбы КАБ или UMPK со спутниковой наводкой имели точность до 4-5м от цели.

Учитывая этот факт, случаи значительных промахов вызывают особое внимание со стороны разных экспертов.

В последнее время их стало все больше благодаря эффективной работе украинских РЭС.

Недавно в сети распространялось видео трансляции российского беспилотника.

На кадрах дрон кружит над зданием у линии фронта, вероятно, украинской базой, готовясь зафиксировать результаты авиаудара. Однако взрыв происходит не в намеченной точке, а в нескольких сотнях метров от нее — в открытом поле. Поделиться

Стоит отметить, что украинских РЭБов на поле боя настолько много, что линия фронта буквально "насыщена" ими.