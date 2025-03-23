Эра российских КАБов подходит к концу — что происходит

Редакция издания Forbes пришла к выводу, что эффективные украинские средства радиоэлектронной борьбы успешно срывают наведение российских планирующих бомб. По убеждению журналистов, эра этого убийственного оружия наконец-то заканчивается.
Главные тезисы
- Раньше точность управляемых авиационных бомб КАБ была до 4-5м от цели, но благодаря украинским РЭБ случаи промахов происходят довольно часто.
- Линия фронта насыщена украинскими РЭБ, что является значительным препятствием для армии РФ.
У Украины есть мощное оружие против российских КАБов
Что важно понимать, ранее управляемые авиационные бомбы КАБ или UMPK со спутниковой наводкой имели точность до 4-5м от цели.
Учитывая этот факт, случаи значительных промахов вызывают особое внимание со стороны разных экспертов.
В последнее время их стало все больше благодаря эффективной работе украинских РЭС.
Недавно в сети распространялось видео трансляции российского беспилотника.
Стоит отметить, что украинских РЭБов на поле боя настолько много, что линия фронта буквально "насыщена" ими.
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