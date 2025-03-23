Ера російських КАБів добігає кінця — що відбувається

Редакція видання Forbes дійшла висновку, що ефективні українські засоби радіоелектронної боротьби успішно зривають наведення російських плануючих бомб. На переконання журналістів, ера цієї вбивчої зброї нарешті закінчується.

Україна має потужну зброю проти російських КАБів

Що важливо розуміти, раніше керовані авіаційні бомби КАБ або UMPK із супутниковим наведенням мали точність до 4-5м від цілі.

Враховуючи цей факт, випадки значних промахів викликають особливу увагу з боку різних експертів.

Протягом останнього часу їх стало дедалі більше, завдяки ефективній роботі українських РЕБ.

Нещодавно в мережі ширилося відео трансляції російського безпілотника.

На кадрах дрон кружляє над будівлею поблизу лінії фронту, ймовірно, українською базою, готуючись зафіксувати результати авіаудару. Проте вибух стається не в наміченій точці, а за кількасот метрів від неї — у відкритому полі. Поширити

Варто зазначити, що українських РЕБів на полі бою настільки багато, що лінія фронту буквально "насичена" ними.