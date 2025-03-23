Ера російських КАБів добігає кінця — що відбувається

Редакція видання Forbes дійшла висновку, що ефективні українські засоби радіоелектронної боротьби успішно зривають наведення російських плануючих бомб. На переконання журналістів, ера цієї вбивчої зброї нарешті закінчується.
Головні тези:
- Раніше точність керованих авіаційних бомб КАБ була до 4-5м від цілі, але завдяки українським РЕБ випадки промахів трапляються доволі часто.
- Лінія фронту насичена українськими РЕБ, що є значною перешкодою для армії РФ.
Україна має потужну зброю проти російських КАБів
Що важливо розуміти, раніше керовані авіаційні бомби КАБ або UMPK із супутниковим наведенням мали точність до 4-5м від цілі.
Враховуючи цей факт, випадки значних промахів викликають особливу увагу з боку різних експертів.
Протягом останнього часу їх стало дедалі більше, завдяки ефективній роботі українських РЕБ.
Нещодавно в мережі ширилося відео трансляції російського безпілотника.
Варто зазначити, що українських РЕБів на полі бою настільки багато, що лінія фронту буквально "насичена" ними.
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