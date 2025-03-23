Ера російських КАБів добігає кінця — що відбувається
Категорія
Україна
Дата публікації

Ера російських КАБів добігає кінця — що відбувається

КАБ
Джерело:  Forbes

Редакція видання Forbes дійшла висновку, що ефективні українські засоби радіоелектронної боротьби успішно зривають наведення російських плануючих бомб. На переконання журналістів, ера цієї вбивчої зброї нарешті закінчується.

Головні тези:

  • Раніше точність керованих авіаційних бомб КАБ була до 4-5м від цілі, але завдяки українським РЕБ випадки промахів трапляються доволі часто.
  • Лінія фронту насичена українськими РЕБ, що є значною перешкодою для армії РФ.

Україна має потужну зброю проти російських КАБів

Що важливо розуміти, раніше керовані авіаційні бомби КАБ або UMPK із супутниковим наведенням мали точність до 4-5м від цілі.

Враховуючи цей факт, випадки значних промахів викликають особливу увагу з боку різних експертів.

Протягом останнього часу їх стало дедалі більше, завдяки ефективній роботі українських РЕБ.

Нещодавно в мережі ширилося відео трансляції російського безпілотника.

На кадрах дрон кружляє над будівлею поблизу лінії фронту, ймовірно, українською базою, готуючись зафіксувати результати авіаудару. Проте вибух стається не в наміченій точці, а за кількасот метрів від неї — у відкритому полі.

Варто зазначити, що українських РЕБів на полі бою настільки багато, що лінія фронту буквально "насичена" ними.

Золота ера божественних КАБів виявилася недовгою, — заявив нещодавно неофіційний Telegram-канал російських ВПС Fighterbomber

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