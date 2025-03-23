Росія знову зганьбилася на фронті через модернізовані танки Т-90
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія знову зганьбилася на фронті через модернізовані танки Т-90

Що не так з російським Т-90
Джерело:  online.ua

Танк Т-90, який країна-агресорка Росія багато разів публічно вихваляла, виявився лише “мильною бульбашкою”, якій вкрай важко вижити в реаліях сучасної війни. До такого висновку дійшов військовий експерт, ексконсультант Пентагону Кріс Осборн.

Головні тези:

  • Танк Т-90М є легкою мішенню для Сил оборони України.
  • Попри численні модернізації, російський танк не виправдав очікувань на фронті.

Що не так з російським Т-90

За словами Кріса Осборна, є певні характеристики, які заявлені як складові російського танка Т-90М: реактивна броня, композитні матеріали, вдосконалені тепловізійні приціли, димові гранати та здатність глушити протитанкові ракети.

Проте, що важливо розуміти, деякі переваги фактично є лише не папері, пише 19FortyFive.

Попри заявлені переваги, Т-90М зазнав значних втрат в Україні. Масштабне знищення танків та бронетехніки викликало міжнародну увагу, оскільки українські сили ефективно застосовують протитанкову зброю та тактичні маневри.

Варто зазначити, що від масштабних втрат Т-90М не врятували навіть численні модернізації, які тривали багато років.

Військовий експерт звертає увагу на те, що деякі оновлення Т-90М мають аналогії з модернізацією американського танка Abrams.

До прикладу, 125-мм гладкоствольна гармата Т-90М може використовувати осколково-фугасні протитанкові (HEAT) та осколкові (HE-FRAG) снаряди для ураження живої сили противника.

Однак усі намагання Росії виявилися марними, адже вказаний танк не виправдовує очікувань.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Тотальне перемир'я між Україною та РФ. У Трампа визначили дедлайн
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ера російських КАБів добігає кінця — що відбувається
КАБ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Команда Трампа відкинула план Стармера щодо України
Стармер

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?