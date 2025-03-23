Росія знову зганьбилася на фронті через модернізовані танки Т-90

Танк Т-90, який країна-агресорка Росія багато разів публічно вихваляла, виявився лише “мильною бульбашкою”, якій вкрай важко вижити в реаліях сучасної війни. До такого висновку дійшов військовий експерт, ексконсультант Пентагону Кріс Осборн.
Головні тези:
- Танк Т-90М є легкою мішенню для Сил оборони України.
- Попри численні модернізації, російський танк не виправдав очікувань на фронті.
Що не так з російським Т-90
За словами Кріса Осборна, є певні характеристики, які заявлені як складові російського танка Т-90М: реактивна броня, композитні матеріали, вдосконалені тепловізійні приціли, димові гранати та здатність глушити протитанкові ракети.
Проте, що важливо розуміти, деякі переваги фактично є лише не папері, пише 19FortyFive.
Попри заявлені переваги, Т-90М зазнав значних втрат в Україні. Масштабне знищення танків та бронетехніки викликало міжнародну увагу, оскільки українські сили ефективно застосовують протитанкову зброю та тактичні маневри.
Варто зазначити, що від масштабних втрат Т-90М не врятували навіть численні модернізації, які тривали багато років.
Військовий експерт звертає увагу на те, що деякі оновлення Т-90М мають аналогії з модернізацією американського танка Abrams.
До прикладу, 125-мм гладкоствольна гармата Т-90М може використовувати осколково-фугасні протитанкові (HEAT) та осколкові (HE-FRAG) снаряди для ураження живої сили противника.
Однак усі намагання Росії виявилися марними, адже вказаний танк не виправдовує очікувань.
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