Повітряні Сили ЗСУ заявили про новий успіх на фронті — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні Сили ЗСУ заявили про новий успіх на фронті — відео

Генштаб ЗСУ
Повітряні Сили ЗСУ звітують про ще одну успішну операцію
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23 березня Генштаб повідомив, що Повітряні Сили Збройних Сил України успішно уразили і знищили зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у Дніпрянах, на ТОТ Херсонської області.

Головні тези:

  • Українські воїни здійснили нові атаки, під час яких було ліквідовано російські плавзасоби та військове майно.
  • Цього ж дня стало відомо про ураження скупчення солдатів РФ у Торецьку.

Повітряні Сили ЗСУ звітують про ще одну успішну операцію

Нова потужна атака українських воїнів на сили ворога відбулася 21 березня 2025 року.

Завдяки їй вдалося знищити російські плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що ліквідація перерахованого позбавляє армію РФ змоги вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі.

Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України, а також представники інших складових Сил оборони, продовжуватимуть завдавати ударів по підрозділах окупантів, поки в нашій країні не настане справедливий мир. Далі буде… Слава Україні! — наголошують українські воїни.

Варто зазначити, що цього ж дня Повітряні Сили Збройних Сил України офіційно підтвердили успішну атака на район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області.

До слова, атака відбулася також 21 березня. Бійці ЗСУ змогли уразити особовий склад ворога, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БПЛА.

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