Воздушные Силы ВСУ заявили о новом успехе на фронте — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные Силы ВСУ заявили о новом успехе на фронте — видео

Генштаб ВСУ
ВСУ
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23 марта Генштаб сообщил, что Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили и уничтожили сводную роту обеспечения переправы 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в Днепрянах, на ТОТ Херсонской области.

Главные тезисы

  • Украинские воины совершили новые атаки, в ходе которых были ликвидированы российские плавсредства и военное имущество.
  • В этот же день стало известно о поражении скопления солдат РФ в Торецке.

Воздушные Силы ВСУ отчитываются еще об одной успешной операции

Новая мощная атака украинских воинов на силы врага произошла 21 марта 2025 года.

Благодаря ей удалось уничтожить российские плавсредства, военное имущество и подсобное помещение, заполненное техническими средствами.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что ликвидация перечисленного лишает армию РФ возможности вести боевые действия против украинских подразделений в этом районе.

Летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, а также представители других составляющих Сил обороны будут продолжать наносить удары по подразделениям оккупантов, пока в нашей стране не наступит справедливый мир. Продолжение следует... Слава Украине! — отмечают украинские воины.

В этот же день Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины официально подтвердили успешную атаку на район сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка в укрытии и подвале укрытия в городе Торецк Донецкой области.

К слову, атака произошла также 21 марта. Бойцы ВСУ смогли поразить личный состав врага, в том числе десантно-штурмовые группы и операторов БПЛА.

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