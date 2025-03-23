Воздушные Силы ВСУ заявили о новом успехе на фронте — видео

23 марта Генштаб сообщил, что Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили и уничтожили сводную роту обеспечения переправы 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в Днепрянах, на ТОТ Херсонской области.
Главные тезисы
- Украинские воины совершили новые атаки, в ходе которых были ликвидированы российские плавсредства и военное имущество.
- В этот же день стало известно о поражении скопления солдат РФ в Торецке.
Воздушные Силы ВСУ отчитываются еще об одной успешной операции
Новая мощная атака украинских воинов на силы врага произошла 21 марта 2025 года.
Благодаря ей удалось уничтожить российские плавсредства, военное имущество и подсобное помещение, заполненное техническими средствами.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что ликвидация перечисленного лишает армию РФ возможности вести боевые действия против украинских подразделений в этом районе.
В этот же день Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины официально подтвердили успешную атаку на район сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка в укрытии и подвале укрытия в городе Торецк Донецкой области.
К слову, атака произошла также 21 марта. Бойцы ВСУ смогли поразить личный состав врага, в том числе десантно-штурмовые группы и операторов БПЛА.
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