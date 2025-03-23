Воздушные Силы ВСУ заявили о новом успехе на фронте — видео

23 марта Генштаб сообщил, что Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили и уничтожили сводную роту обеспечения переправы 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в Днепрянах, на ТОТ Херсонской области.

Воздушные Силы ВСУ отчитываются еще об одной успешной операции

Новая мощная атака украинских воинов на силы врага произошла 21 марта 2025 года.

Благодаря ей удалось уничтожить российские плавсредства, военное имущество и подсобное помещение, заполненное техническими средствами.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что ликвидация перечисленного лишает армию РФ возможности вести боевые действия против украинских подразделений в этом районе.

Летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, а также представители других составляющих Сил обороны будут продолжать наносить удары по подразделениям оккупантов, пока в нашей стране не наступит справедливый мир. Продолжение следует... Слава Украине! — отмечают украинские воины. Поделиться

В этот же день Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины официально подтвердили успешную атаку на район сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка в укрытии и подвале укрытия в городе Торецк Донецкой области.