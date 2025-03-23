Есть ли шанс на быстрое перемирие между Украиной и РФ — прогноз президента Чехии
Категория
Политика
Дата публикации

Есть ли шанс на быстрое перемирие между Украиной и РФ — прогноз президента Чехии

Павел
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Как заявил чешский лидер Петр Павел, он считает маловероятным быстрое достижение перемирия в захватнической войне, которую Россия ведет против Украины. Политик также предполагает, что для этого понадобится еще много раундов переговоров.

Главные тезисы

  • Чешский лидер отмечает, что именно позиция российского диктатора усложняет процесс прекращения огня.
  • Павел предупреждает о плане Путина: ужесточение террора против Украины для завершения войны на его условиях.

Павел настроен скептически

Президент Чехии призывает не игнорировать тот факт, что война, которую Россия ведет против Украины, идет уже много лет.

Именно поэтому, по его убеждению, завершить ее за считанные недели будет максимально трудно.

Павел обращает внимание на то, что главным препятствием для амбициозного плана Дональда Трампа являктся именно позиция российского диктатора Владимира Путина — именно он не спешит прекращать огонь и завершать войну.

Я считаю, что понадобится больше раундов переговоров, чтобы прийти к соглашению о прекращении огня, и еще больше, чтобы прийти к соглашению о любом мирном соглашении.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехии

Чешский лидер также предупредил, что Путин намеренно усиливает террор против Украины, чтобы население потребовало от власти прекращения войны на любых условиях.

По словам Павела, новый коварный план диктатора обречен на поражение.

Я считаю, что этого не произойдет, потому что подобные атаки только закаляют украинский народ, а не делают его более мягким и склонным к каким-либо сомнительным соглашениям.

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