У Чехії заявили про велику, однак неочевидну перемогу України

Те, що Україна досі контролює 80 % своєї території, попри те, що Росія веде війну проти неї уже понад 11 років, — є великим успіхом для українського народу. З такою заявою виступив радник з питань національної безпеки при Уряді Чехії Томаш Пояр.
Головні тези:
- Посадовець вважає, що Україна може завдати Росії стратегічної поразки.
- Однак дуже багато залежить від рішень Дональда Трампа.
Пояр вважає, що Україна вже добилася суттєвого успіху на фронті
Як вважає чеський посадовець, навіть якщо українці не зможуть повернути всі окуповані Росією території, однак збережуть контроль над 80% — це вже буде велика перемога.
На його переконання, подібний розвиток подій хоч і не принесе тотальної перемоги для Києва, однак фактично означатиме стратегічну поразку для Росії.
Ба більш, саме це обмежить її здатність до розширення на захід.
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