Те, що Україна досі контролює 80 % своєї території, попри те, що Росія веде війну проти неї уже понад 11 років, — є великим успіхом для українського народу. З такою заявою виступив радник з питань національної безпеки при Уряді Чехії Томаш Пояр.

Пояр вважає, що Україна вже добилася суттєвого успіху на фронті

Як вважає чеський посадовець, навіть якщо українці не зможуть повернути всі окуповані Росією території, однак збережуть контроль над 80% — це вже буде велика перемога.

Давайте почекаємо, щоб побачити, чи вдасться Дональду Трампу зупинити війну і чи врешті-решт Україна керуватиме 80% своєї території — що, до речі, було б величезним успіхом. Звісно, ​​це не те, як Володимир Путін уявляв це три роки тому, — зазначив радник з питань національної безпеки при уряді Чехії. Поширити

На його переконання, подібний розвиток подій хоч і не принесе тотальної перемоги для Києва, однак фактично означатиме стратегічну поразку для Росії.

Ба більш, саме це обмежить її здатність до розширення на захід.