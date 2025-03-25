У Чехії заявили про велику, однак неочевидну перемогу України
Категорія
Україна
Дата публікації

У Чехії заявили про велику, однак неочевидну перемогу України

ЗСУ
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Джерело:  Denik N

Те, що Україна досі контролює 80 % своєї території, попри те, що Росія веде війну проти неї уже понад 11 років, — є великим успіхом для українського народу. З такою заявою виступив радник з питань національної безпеки при Уряді Чехії Томаш Пояр.

Головні тези:

  • Посадовець вважає, що Україна може завдати Росії стратегічної поразки.
  • Однак дуже багато залежить від рішень Дональда Трампа.

Пояр вважає, що Україна вже добилася суттєвого успіху на фронті

Як вважає чеський посадовець, навіть якщо українці не зможуть повернути всі окуповані Росією території, однак збережуть контроль над 80% — це вже буде велика перемога.

Давайте почекаємо, щоб побачити, чи вдасться Дональду Трампу зупинити війну і чи врешті-решт Україна керуватиме 80% своєї території — що, до речі, було б величезним успіхом. Звісно, ​​це не те, як Володимир Путін уявляв це три роки тому, — зазначив радник з питань національної безпеки при уряді Чехії.

На його переконання, подібний розвиток подій хоч і не принесе тотальної перемоги для Києва, однак фактично означатиме стратегічну поразку для Росії.

Ба більш, саме це обмежить її здатність до розширення на захід.

Я глибоко переконаний, що Путін хоче відновити Радянський Союз. І для цього йому потрібна Україна. Радянський Союз без України — не Радянський Союз, — наголосив Пояр.

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