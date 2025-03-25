Розвідка Британії назвала один з найуспішніших ударів України по РФ у 2025 році
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідка Британії назвала один з найуспішніших ударів України по РФ у 2025 році

Міноборони Британії
ЗСУ

Згідно з даними британських розвідників, потужний удар Сил оборони України по російській авіабазі стратегічної авіації "Енгельс-2"  у Саратовській області можна вважати найуспішнішим у 2025 році. Що важливо розуміти, він відбувся нещодавно — 20 березня.

Головні тези:

  • Атака була здійснена за допомогою безпілотного літального апарату.
  • Цей епізод демонструє високу майстерність українських військових.

Розвідка Британії продовжує оцінювати успіхи України на фронті та поза його межами

Як уже згадувалося раніше, у ніч проти 20 березня українські воїни здійснили атаку з безпілотного літального апарату на склад боєприпасів, який знаходився на російській авіабазі стратегічної авіації "Енгельс-2".

Згідно з останніми даними, на території, яка потрапила під потужний удар, зберігалося дуже багато авіаційних боєприпасів, які армія РФ активно використовувала проти України.

Міноборони Великої Британії озвучило прогноз, що суттєві втрати ворога, цілком можливо, завадять організації та проведенню ударних операцій з аеродрому в короткостроковій перспективі.

Російські літаки, найімовірніше, були розосереджені по навколишніх аеродромах, що стало стандартною практикою у відповідь на українські операції із завдання глибоких ударів, — наголошують британські розвідники.

Оборонне відомство дійшло висновку, що цей удар є найуспішнішою атакою України на російський склад боєприпасів у 2025.

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