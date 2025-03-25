Разведка Британии назвала один из самых успешных ударов Украины по РФ в 2025 году
Категория
Украина
Дата публикации

Разведка Британии назвала один из самых успешных ударов Украины по РФ в 2025 году

Минобороны Британии
ВСУ
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Согласно данным британских разведчиков, мощный удар Сил обороны Украины по российской авиабазе стратегической авиации "Энгельс-2" в Саратовской области можно считать самым успешным в 2025 году. Что важно понимать, он произошел недавно — 20 марта.

Главные тезисы

  • Атака была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата.
  • Этот эпизод демонстрирует высокое мастерство украинских военных.

Разведка Британии продолжает оценивать успехи Украины на фронте и за его пределами

Как уже упоминалось ранее, в ночь на 20 марта украинские воины совершили атаку с беспилотного летательного аппарата на склад боеприпасов, который находился на российской авиабазе стратегической авиации "Энгельс-2".

Согласно последним данным, на попавшей под мощный удар территории хранилось очень много авиационных боеприпасов, которые армия РФ активно использовала против Украины.

Минобороны Великобритании озвучило прогноз, что существенные потери врага, вполне возможно, помешают организации и проведению ударных операций с аэродрома в краткосрочной перспективе.

Российские самолеты, скорее всего, были рассредоточены по окрестным аэродромам, что стало стандартной практикой в ответ на украинские операции по нанесению глубоких ударов, — отмечают британские разведчики.

Оборонное ведомство пришло к выводу, что этот удар является самой успешной атакой Украины на российский склад боеприпасов в 2025 году.

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