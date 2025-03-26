"Будут воевать голыми руками". Директор ЦРУ высказался об украинцах

По мнению главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа, украинские воины будут воевать даже голыми руками, если не получат условий, приемлемых для справедливого и долговременного мира.
Главные тезисы
- Украинские воины готовы вести борьбу даже голыми руками, считает директор ЦРУ.
- Джон Ретклифф подчеркнул необходимость создания условий для справедливого и длительного мира в Украине.
Директор ЦРУ считает, что украинцы просто так никогда не сдадутся
Во время слушаний в Сенате США Джон Рэтклифф обратил внимание на то, что украинский народ и его уровень сопротивления недооценивают уже несколько лет.
По его словам, американский лидер Дональд Трамп стремится завершить войну на таких условиях, которые приведут к продолжительному миру.
На этом фоне Рэтклифф заверил, что он и его команда сделают все возможное, чтобы поддержать такую цель президента США.
Директор ЦРУ также добавил, что Трамп понимает опасность, которую будет представлять победа России, и подчеркнул, что в случае "успешных переговоров" ни одна из сторон не сможет достичь своих максималистских целей.
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