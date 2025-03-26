"Будут воевать голыми руками". Директор ЦРУ высказался об украинцах

По мнению главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа, украинские воины будут воевать даже голыми руками, если не получат условий, приемлемых для справедливого и долговременного мира.

Директор ЦРУ считает, что украинцы просто так никогда не сдадутся

Во время слушаний в Сенате США Джон Рэтклифф обратил внимание на то, что украинский народ и его уровень сопротивления недооценивают уже несколько лет.

Я убежден на основе своих размышлений и наблюдений с точки зрения разведки, что они будут воевать голыми руками, если им придется, если у них нет условий, приемлемых для крепкого мира. Джон Рэтклифф Директор ЦРУ

По его словам, американский лидер Дональд Трамп стремится завершить войну на таких условиях, которые приведут к продолжительному миру.

На этом фоне Рэтклифф заверил, что он и его команда сделают все возможное, чтобы поддержать такую цель президента США.

Директор ЦРУ также добавил, что Трамп понимает опасность, которую будет представлять победа России, и подчеркнул, что в случае "успешных переговоров" ни одна из сторон не сможет достичь своих максималистских целей.