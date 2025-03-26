"Будуть воювати голими руками". Директор ЦРУ висловився про українців

На переконання очільника Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джона Реткліффа, українські воїни будуть воювати навіть голими руками, якщо не отримають умов, прийнятних для справедливого та довготривалого миру.
Головні тези:
- Українські воїни готові вести боротьбу навіть голими руками, так вважає директор ЦРУ.
- Джон Реткліфф наголосив на необхідності створення умов для справедливого та тривалого миру в Україні.
Директор ЦРУ вважає, що українці просто так ніколи не здадуться
Під час слухань у Сенаті США Джон Реткліфф звернув увагу на те, що український народ та його рівень опору недооцінюють вже кілька років.
За його словами, американський лідер Дональд Трамп прагне завершити війну на таких умовах, які приведуть до тривалого миру.
На цьому тлі Реткліфф запевнив, що він та його команда зроблять все можливе, щоб підтримати таку мету президента США.
Директор ЦРУ також додав, що Трамп розуміє небезпеку, яку становитиме перемога Росії, та наголосив, що в разі "успішних переговорів" жодна зі сторін не зможе досягти своїх максималістських цілей.
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