"Будуть воювати голими руками". Директор ЦРУ висловився про українців
Категорія
Україна
Дата публікації

"Будуть воювати голими руками". Директор ЦРУ висловився про українців

Директор ЦРУ вважає, що українці просто так ніколи не здадуться
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Джерело:  CNN

На переконання очільника Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джона Реткліффа, українські воїни будуть воювати навіть голими руками, якщо не отримають умов, прийнятних для справедливого та довготривалого миру.

Головні тези:

  • Українські воїни готові вести боротьбу навіть голими руками, так вважає директор ЦРУ.
  • Джон Реткліфф наголосив на необхідності створення умов для справедливого та тривалого миру в Україні.

Директор ЦРУ вважає, що українці просто так ніколи не здадуться

Під час слухань у Сенаті США Джон Реткліфф звернув увагу на те, що український народ та його рівень опору недооцінюють вже кілька років.

Я переконаний на основі своїх роздумів і спостережень з точки зору розвідки, що вони будуть воювати голими руками, якщо їм доведеться, якщо вони не матимуть умов, прийнятних для міцного миру.

Джон Реткліфф

Джон Реткліфф

Директор ЦРУ

За його словами, американський лідер Дональд Трамп прагне завершити війну на таких умовах, які приведуть до тривалого миру.

На цьому тлі Реткліфф запевнив, що він та його команда зроблять все можливе, щоб підтримати таку мету президента США.

Директор ЦРУ також додав, що Трамп розуміє небезпеку, яку становитиме перемога Росії, та наголосив, що в разі "успішних переговорів" жодна зі сторін не зможе досягти своїх максималістських цілей.

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