"Будуть воювати голими руками". Директор ЦРУ висловився про українців

На переконання очільника Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джона Реткліффа, українські воїни будуть воювати навіть голими руками, якщо не отримають умов, прийнятних для справедливого та довготривалого миру.

Директор ЦРУ вважає, що українці просто так ніколи не здадуться

Під час слухань у Сенаті США Джон Реткліфф звернув увагу на те, що український народ та його рівень опору недооцінюють вже кілька років.

Я переконаний на основі своїх роздумів і спостережень з точки зору розвідки, що вони будуть воювати голими руками, якщо їм доведеться, якщо вони не матимуть умов, прийнятних для міцного миру. Джон Реткліфф Директор ЦРУ

За його словами, американський лідер Дональд Трамп прагне завершити війну на таких умовах, які приведуть до тривалого миру.

На цьому тлі Реткліфф запевнив, що він та його команда зроблять все можливе, щоб підтримати таку мету президента США.

Директор ЦРУ також додав, що Трамп розуміє небезпеку, яку становитиме перемога Росії, та наголосив, що в разі "успішних переговорів" жодна зі сторін не зможе досягти своїх максималістських цілей.