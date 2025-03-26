"Може тягнути час". Трамп оцінив останні дії Росії

Як вважає американський лідер Дональд Трамп, існує ймовірність, що російський диктатор Володимир Путін умисно "тягне час" з підписанням мирної угоди для завершення війни проти України.
Головні тези:
- Трамп досі переконаний, що Росія хоче закінчити війну, однак, мовляв, не поспішає з цим.
- Президент США не хоче чинити тиск на Путіна для пришвидшення усіх процесів.
Трамп прокоментував дії Путіна
За словами очільника Білого дому, він і сам так робив багато років у бізнесі, повідомляє Newsmax.
Американський лідер пояснює це бажання "залишатися в грі" якомога довше, а не вибувати з неї.
На цьому тлі президент США вкотре повторив, що і Сили оборони України, і російські загарбники втрачають в середньому 2 500 солдатів щотижня, однак не надав жодних доказів.
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