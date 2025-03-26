"Може тягнути час". Трамп оцінив останні дії Росії

Як вважає американський лідер Дональд Трамп, існує ймовірність, що російський диктатор Володимир Путін умисно "тягне час" з підписанням мирної угоди для завершення війни проти України.

Трамп прокоментував дії Путіна

Я не знаю. Я маю на увазі, що дам вам знати в певний момент. Але я думаю, що Росія хоче покласти цьому край, але вона може тягнути час. Дональд Трамп Президент США

За словами очільника Білого дому, він і сам так робив багато років у бізнесі, повідомляє Newsmax.

Американський лідер пояснює це бажання "залишатися в грі" якомога довше, а не вибувати з неї.

Але ні, я думаю, що Росія хотіла б, щоб це закінчилося, і я думаю, що (президент України Володимир — ред.) Зеленський хотів би, щоб це закінчилося на цьому етапі, — додав Трамп. Поширити

На цьому тлі президент США вкотре повторив, що і Сили оборони України, і російські загарбники втрачають в середньому 2 500 солдатів щотижня, однак не надав жодних доказів.