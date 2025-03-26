"Может тянуть время". Трамп оценил последние действия России

Как считает американский лидер Дональд Трамп, существует вероятность, что российский диктатор Владимир Путин намеренно "тянет время" с подписанием мирного соглашения для завершения войны против Украины.
Главные тезисы
- Трамп до сих пор убежден, что Россия хочет закончить войну, однако, мол, не торопится с этим.
- Президент США не хочет оказывать давление на Путина для ускорения всех процессов.
Трамп прокомментировал действия Путина
По словам главы Белого дома, он и сам так поступал много лет в бизнесе, сообщает Newsmax.
Американский лидер объясняет это желание "оставаться в игре" как можно дольше, а не выбывать из нее.
На этом фоне президент США повторил, что и Силы обороны Украины, и российские захватчики теряют в среднем 2 500 солдат еженедельно, однако не предоставил никаких доказательств.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-