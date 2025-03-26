"Может тянуть время". Трамп оценил последние действия России

Как считает американский лидер Дональд Трамп, существует вероятность, что российский диктатор Владимир Путин намеренно "тянет время" с подписанием мирного соглашения для завершения войны против Украины.

Трамп прокомментировал действия Путина

Я не знаю. Я имею в виду, что дам вам знать в данный момент. Но я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но она может тянуть время. Дональд Трамп Президент США

По словам главы Белого дома, он и сам так поступал много лет в бизнесе, сообщает Newsmax.

Американский лидер объясняет это желание "оставаться в игре" как можно дольше, а не выбывать из нее.

Но нет, я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и я думаю, что (президент Украины Владимир — ред.) Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось на этом этапе, — добавил Трамп. Поделиться

На этом фоне президент США повторил, что и Силы обороны Украины, и российские захватчики теряют в среднем 2 500 солдат еженедельно, однако не предоставил никаких доказательств.