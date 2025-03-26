Путінська пропагандистка Прокоф'єва підірвались на міні й загинула

26 березня офіційно стало відомо про загибель пропагандистки російського центрального "Першого каналу" РФ Анни Прокоф'євої. Як виявилося, вона підірвалась на міні в Бєлгородській області РФ.
Головні тези:
- Анна Прокоф'єва працювала на "Першому каналі" останні кілька років.
- Дедалі більше посіпак Кремля гинуть на фронті, однак цей факт не надто бентежить Москву.
Ще одна кремлівська пропагандистка успішно ліквідована
Окрім того, наголошується, що Прокоф'єва, яка доволі часто називала себе воєнною кореспонденткою, підірвалась на міні в Бєлгородській області та загинула.
Згідно з даними росЗМІ, оператор її знімальної групи, Дмитро Волков, отримав поранення, однак йму вдалося вижити.
У Росії продовжують стверджувати, що путінська пропагандистка підірвалась на "ворожій міні", а також що на "Першому каналі" вона працювала з 2023 року і була "воєнним кореспондентом", яка вела репортажі "з зони СВО".
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