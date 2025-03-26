Путінська пропагандистка Прокоф'єва підірвались на міні й загинула

26 березня офіційно стало відомо про загибель пропагандистки російського центрального "Першого каналу" РФ Анни Прокоф'євої. Як виявилося, вона підірвалась на міні в Бєлгородській області РФ.

Ще одна кремлівська пропагандистка успішно ліквідована

Під час виконання професійного обов'язку загинула військова кореспондентка "Першого каналу" Анна Прокоф'єва, — йдеться в офіційній заяві "Першого каналу" РФ. Поширити

Окрім того, наголошується, що Прокоф'єва, яка доволі часто називала себе воєнною кореспонденткою, підірвалась на міні в Бєлгородській області та загинула.

Згідно з даними росЗМІ, оператор її знімальної групи, Дмитро Волков, отримав поранення, однак йму вдалося вижити.

У Росії продовжують стверджувати, що путінська пропагандистка підірвалась на "ворожій міні", а також що на "Першому каналі" вона працювала з 2023 року і була "воєнним кореспондентом", яка вела репортажі "з зони СВО".