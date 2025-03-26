Не Росія. Розвідка США визначила головну військову загрозу для Штатів

Відповідно до звіту розвідувальних агентств США, саме Китай станом на сьогодні є ключовою військовою та кіберзагрозою для Штатів. Він нібито має можливість завдати удару по країні звичайною зброєю, порушити інфраструктуру за допомогою кібератак і націлитися на їхні активи в космосі.
Головні тези:
- Крім Китаю, Росія спільно з Іраном та Північною Кореєю проводить кампанії для послаблення США.
- Збройні сили КНР активно модернізуються, а також розвивають гіперзвукову зброю.
Росія втратила статус головної військової загрози в очах США
Чи не найбільше команду Дональда Трампа непокоїть той факт, що КНР до 2030 року буде активно намагатися змістити США з позиції провідної держави.
Окрім того, наголошується, що РФ разом з Іраном, Північною Кореєю і Китаєм хочуть кинути виклик Штатам за допомогою навмисних кампаній, щоб отримати перевагу.
Також вказано, що війна Росії проти України дає "багатство уроків щодо боротьби із західною зброєю і розвідкою у великомасштабній війні".
Згідно з даними американських розвідників, армія КНР, найімовірніше, мала намір використовувати великі мовні моделі для створення фейкових новин, імітації персон і проведення кібератак.
З заявою з цього приводу виступила директор Національної розвідки Тулсі Габбард.
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