Спецпосланець Трампа вигадав "незручний факт" про Україну — його публічно висміяли
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Політика
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Спецпосланець Трампа вигадав "незручний факт" про Україну — його публічно висміяли

Гренелл зганьбився через заяву про Україну
Джерело:  online.ua

Спецпосланець Трампа Річард Гренелл неочікувано для всіх почав стверджувати, що ядерна зброя, яка перебувала на території України після розпаду СРСР, належала Росії і нібито це "незручний факт". Однак його цинічну брехню миттєво викрили.

Головні тези:

  • Експерт з питань ядерного озброєння Стівен Пайфер миттєво відреагував на заяву спецпосланця Трампа.
  • Він порадив йому “вивчати історію повністю” і не перекручувати факти.

Гренелл зганьбився через заяву про Україну

Член команди Дональда Трампа вирішив “прояснити ситуацію” з Будапештським меморандумом.

Однак в результаті він опублікував фейкові твердження та потрапив під шквал критики.

Ядерна зброя належала Росії і була її залишками. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не була українською. Це незручний факт, — заявив Гренелл.

На цю скандальну заяву миттєво відреагував колишній посол США в Україні, експерт з питань ядерного озброєння Стівен Пайфер.

Як зазначив останній, спецпосланець Трампа "категорично помиляється".

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