Спецпосланець Трампа Річард Гренелл неочікувано для всіх почав стверджувати, що ядерна зброя, яка перебувала на території України після розпаду СРСР, належала Росії і нібито це "незручний факт". Однак його цинічну брехню миттєво викрили.
Головні тези:
- Експерт з питань ядерного озброєння Стівен Пайфер миттєво відреагував на заяву спецпосланця Трампа.
- Він порадив йому “вивчати історію повністю” і не перекручувати факти.
Гренелл зганьбився через заяву про Україну
Член команди Дональда Трампа вирішив “прояснити ситуацію” з Будапештським меморандумом.
Однак в результаті він опублікував фейкові твердження та потрапив під шквал критики.
На цю скандальну заяву миттєво відреагував колишній посол США в Україні, експерт з питань ядерного озброєння Стівен Пайфер.
Як зазначив останній, спецпосланець Трампа "категорично помиляється".