Спецпосланник Трампа Ричард Гренелл неожиданно для всех начал утверждать, что находившееся на территории Украины после распада СССР ядерное оружие принадлежало России и якобы это "неудобный факт". Однако его циничную ложь мгновенно разоблачили.

Гренелл опозорился из-за заявления об Украине

Член команды Дональда Трампа решил "прояснить ситуацию" с Будапештским меморандумом.

Однако в результате он опубликовал фейковые утверждения и попал под шквал критики.

Ядерное оружие принадлежало России и являлось ее остатками. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не было украинским. Это неудобный факт, — заявил Гренелл. Поделиться

Let’s be clear about the Budapest Memorandum:

the nukes were Russia’s and were leftovers.



Ukraine gave the nukes back to Russia.



They weren’t Ukraine’s.



This is an uncomfortable fact. — Richard Grenell (@RichardGrenell) March 25, 2025

На это скандальное заявление мгновенно отреагировал бывший посол США в Украине, эксперт по ядерному вооружению Стивен Пайфер.

Как отметил последний, спецпосланник Трампа "категорически ошибается".

Пайфер отметил, что ядерные боеголовки в Украине были бывшими советскими, а не российскими.