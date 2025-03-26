Спецпосланник Трампа Ричард Гренелл неожиданно для всех начал утверждать, что находившееся на территории Украины после распада СССР ядерное оружие принадлежало России и якобы это "неудобный факт". Однако его циничную ложь мгновенно разоблачили.
Главные тезисы
- Эксперт по ядерному вооружению Стивен Пайфер мгновенно отреагировал на заявление спецпосланника Трампа.
- Он посоветовал ему "изучать историю полностью" и не извращать факты.
Гренелл опозорился из-за заявления об Украине
Член команды Дональда Трампа решил "прояснить ситуацию" с Будапештским меморандумом.
Однако в результате он опубликовал фейковые утверждения и попал под шквал критики.
На это скандальное заявление мгновенно отреагировал бывший посол США в Украине, эксперт по ядерному вооружению Стивен Пайфер.
Как отметил последний, спецпосланник Трампа "категорически ошибается".
Пайфер отметил, что ядерные боеголовки в Украине были бывшими советскими, а не российскими.
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