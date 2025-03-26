Спецпосланник Трампа придумал "неудобный факт" об Украине — его публично высмеяли
Категория
Политика
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Спецпосланник Трампа придумал "неудобный факт" об Украине — его публично высмеяли

Гренелл опозорился из-за заявления об Украине
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Источник:  online.ua

Спецпосланник Трампа Ричард Гренелл неожиданно для всех начал утверждать, что находившееся на территории Украины после распада СССР ядерное оружие принадлежало России и якобы это "неудобный факт". Однако его циничную ложь мгновенно разоблачили.

Главные тезисы

  • Эксперт по ядерному вооружению Стивен Пайфер мгновенно отреагировал на заявление спецпосланника Трампа.
  • Он посоветовал ему "изучать историю полностью" и не извращать факты.

Гренелл опозорился из-за заявления об Украине

Член команды Дональда Трампа решил "прояснить ситуацию" с Будапештским меморандумом.

Однако в результате он опубликовал фейковые утверждения и попал под шквал критики.

Ядерное оружие принадлежало России и являлось ее остатками. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не было украинским. Это неудобный факт, — заявил Гренелл.

На это скандальное заявление мгновенно отреагировал бывший посол США в Украине, эксперт по ядерному вооружению Стивен Пайфер.

Как отметил последний, спецпосланник Трампа "категорически ошибается".

Пайфер отметил, что ядерные боеголовки в Украине были бывшими советскими, а не российскими.

Боеголовки на хранении находились под исключительной ответственностью Украины. Межконтинентальные баллистические ракеты и бомбардировщики были ликвидированы в Украине, за исключением небольшого количества, отправленного в Россию в счет списания долгов… Читайте историю полностью, — посоветовал он Гренеллу.

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