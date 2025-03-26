Ситуация на фронте снова обострилась

Согласно данным Генштаба ВСУ, количество боеприкосновений на фронте резко возросло и достигло 207. Горячее всего сейчас на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях, ведь там российские захватчики проводят больше всего штурмов и атак.