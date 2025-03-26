Ситуация на фронте снова обострилась
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте снова обострилась

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Согласно данным Генштаба ВСУ, количество боеприкосновений на фронте резко возросло и достигло 207. Горячее всего сейчас на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях, ведь там российские захватчики проводят больше всего штурмов и атак.

Главные тезисы

  • Враг нанес более 116 авиаударов и совершил около 5500 обстрелов.
  • Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили девять районов сосредоточения армии РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 26 марта 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 907 220 (+1 280) человек,

  • танков — 10 430 (+5) ед,

  • боевых бронированных машин — 21 685 (+15) ед,

  • артиллерийских систем — 25 207 (+17) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 30 818 (+59) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 41 901 (+77) ед,

  • специальной техники — 3 786 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам 116 авиаударов, сбросив 184 КАБ.

Кроме того, враг совершил более 5500 обстрелов, в том числе 159 — из реактивных систем залпового огня, а также использовал для атак 2233 дрона-камикадзе.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, две артиллерийские системы и еще три других важных объекта противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
74% украинцев выступают за продолжение борьбы с агрессией России даже в случае прекращения поддержки США
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия снова опозорилась на фронте из-за модернизированных танков Т-90
Что не так с российским Т-90
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Может тянуть время". Трамп оценил последние действия России
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?