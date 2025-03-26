Ситуация на фронте снова обострилась

Согласно данным Генштаба ВСУ, количество боеприкосновений на фронте резко возросло и достигло 207. Горячее всего сейчас на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях, ведь там российские захватчики проводят больше всего штурмов и атак.
Главные тезисы
- Враг нанес более 116 авиаударов и совершил около 5500 обстрелов.
- Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили девять районов сосредоточения армии РФ.
Потери армии РФ по состоянию на 26 марта 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.03.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 907 220 (+1 280) человек,
танков — 10 430 (+5) ед,
боевых бронированных машин — 21 685 (+15) ед,
артиллерийских систем — 25 207 (+17) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 30 818 (+59) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 41 901 (+77) ед,
специальной техники — 3 786 (+1) ед.
За прошедшие сутки российские захватчики нанесли по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам 116 авиаударов, сбросив 184 КАБ.
Кроме того, враг совершил более 5500 обстрелов, в том числе 159 — из реактивных систем залпового огня, а также использовал для атак 2233 дрона-камикадзе.
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