74% украинцев выступают за продолжение борьбы с агрессией России даже в случае прекращения поддержки США
Категория
Украина
Дата публикации

74% украинцев выступают за продолжение борьбы с агрессией России даже в случае прекращения поддержки США

ВСУ
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Источник:  The Economist

Около 74% украинцев выступают за продолжение борьбы с Россией даже без американской поддержки. О таких данных свидетельствует свежий опрос Ipsos по заказу The Economist.

Главные тезисы

  • Около 74% украинцев поддерживают продолжение борьбы с агрессией России даже без американской поддержки.
  • Большинство опрошенных (59%) верят в возможность победить на поле боя, демонстрируя оптимизм.
  • 80% украинцев выступают против сокращения Вооруженных сил и 70% отрицают призыв младших солдат.

Большинство украинцев выступает за продолжение войны против РФ

Украинский историк Андрей Плахонин на Facebook отметил ключевые показатели, среди которых также заметно большинство опрошенных (59% против 21%) говорит, что, по их мнению, Украина все еще может победить на поле боя.

Лишь 6% украинцев были бы готовы признать оккупированные РФ территории с начала полномасштабного вторжения 2022 года, "хотя больше могут признать Крым и части восточной Украины, которые Россия захватила в 2014 году (11% и 27% соответственно)", пишет Плахонин.

Кроме того, 80% выступают против сокращения Вооруженных сил Украины, еще одного предполагаемого требования России.

Аналогичное количество отрицает призыв младших солдат (70% против 17%).

Что касается вопроса выборов в Украине — 62% украинцев отвергают эту идею до официального окончания войны. Еще 19% рассматривают их только при прекращении огня. И только 14% согласны с Белым домом о том, что они должны состояться как можно скорее.

Историк отмечает еще один интересный нюанс, касающийся НАТО.

Из вероятных требований России только отказ от стремления Украины вступить в НАТО имеет чистую поддержку: 38% и 37% против, и то, разница едва выходит за пределы погрешности.

Здесь, по мнению Андрея Плахонина, "скорее сыграло разочарование в дееспособности НАТО после смены администрации в Белом доме".

The Economist специально заказал опрос для проверки некоторых утверждений нынешней американской администрации.

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