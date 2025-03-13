74% украинцев выступают за продолжение борьбы с агрессией России даже в случае прекращения поддержки США

Около 74% украинцев выступают за продолжение борьбы с Россией даже без американской поддержки. О таких данных свидетельствует свежий опрос Ipsos по заказу The Economist.
Главные тезисы
- Около 74% украинцев поддерживают продолжение борьбы с агрессией России даже без американской поддержки.
- Большинство опрошенных (59%) верят в возможность победить на поле боя, демонстрируя оптимизм.
- 80% украинцев выступают против сокращения Вооруженных сил и 70% отрицают призыв младших солдат.
Большинство украинцев выступает за продолжение войны против РФ
Украинский историк Андрей Плахонин на Facebook отметил ключевые показатели, среди которых также заметно большинство опрошенных (59% против 21%) говорит, что, по их мнению, Украина все еще может победить на поле боя.
Кроме того, 80% выступают против сокращения Вооруженных сил Украины, еще одного предполагаемого требования России.
Аналогичное количество отрицает призыв младших солдат (70% против 17%).
Что касается вопроса выборов в Украине — 62% украинцев отвергают эту идею до официального окончания войны. Еще 19% рассматривают их только при прекращении огня. И только 14% согласны с Белым домом о том, что они должны состояться как можно скорее.
Историк отмечает еще один интересный нюанс, касающийся НАТО.
Здесь, по мнению Андрея Плахонина, "скорее сыграло разочарование в дееспособности НАТО после смены администрации в Белом доме".
The Economist специально заказал опрос для проверки некоторых утверждений нынешней американской администрации.
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