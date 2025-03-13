74% украинцев выступают за продолжение борьбы с агрессией России даже в случае прекращения поддержки США

Около 74% украинцев выступают за продолжение борьбы с Россией даже без американской поддержки. О таких данных свидетельствует свежий опрос Ipsos по заказу The Economist.

Большинство украинцев выступает за продолжение войны против РФ

Украинский историк Андрей Плахонин на Facebook отметил ключевые показатели, среди которых также заметно большинство опрошенных (59% против 21%) говорит, что, по их мнению, Украина все еще может победить на поле боя.

Лишь 6% украинцев были бы готовы признать оккупированные РФ территории с начала полномасштабного вторжения 2022 года, "хотя больше могут признать Крым и части восточной Украины, которые Россия захватила в 2014 году (11% и 27% соответственно)", пишет Плахонин. Поделиться

Кроме того, 80% выступают против сокращения Вооруженных сил Украины, еще одного предполагаемого требования России.

Аналогичное количество отрицает призыв младших солдат (70% против 17%).

Что касается вопроса выборов в Украине — 62% украинцев отвергают эту идею до официального окончания войны. Еще 19% рассматривают их только при прекращении огня. И только 14% согласны с Белым домом о том, что они должны состояться как можно скорее.

Историк отмечает еще один интересный нюанс, касающийся НАТО.

Из вероятных требований России только отказ от стремления Украины вступить в НАТО имеет чистую поддержку: 38% и 37% против, и то, разница едва выходит за пределы погрешности. Поделиться

Здесь, по мнению Андрея Плахонина, "скорее сыграло разочарование в дееспособности НАТО после смены администрации в Белом доме".