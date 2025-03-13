74% українців виступають за продовження боротьби проти агресії Росії навіть у разі припинення підтримки США

Близько 74% українців виступають за продовження боротьби проти Росії навіть без американської підтримки. Про такі дані свідчить свіже опитування Ipsos на замовлення The Economist.
Головні тези:
- Більшість українців (74%) підтримують продовження боротьби проти агресії Росії навіть без зовнішньої підтримки.
- Помітний оптимізм: 59% опитаних вважають, що Україна може перемогти на полі бою.
- 80% українців виступають проти скорочення Збройних сил та 70% відкидають призов молодших солдатів.
Більшість українців виступає за продовження війни проти РФ
Український історик Андрій Плахонін на Facebook зауважив ключові показники, серед яких також помітна більшість опитаних (59% проти 21%) каже, що, на їхню думку, Україна все ще може перемогти на полі бою.
Крім того, 80% виступають проти скорочення Збройних сил України, ще однієї ймовірної вимоги Росії.
Аналогічна кількість відкидає призов молодших солдатів (70% проти 17%).
Щодо питання виборів в Україні — 62% українців відкидають цю ідею до офіційного закінчення війни. Ще 19% розглядають їх лише під час припинення вогню. І лише 14% згодні з Білим домом у тому, що вони мають відбутися якомога швидше.
Зауважує історик ще один цікавий нюанс, що стосується НАТО.
Тут, на думку Андрія Плахоніна, "скоріше зіграло розчарування в дієздатності НАТО після зміни адміністрації в Білому домі".
The Economist спеціально замовив опитування для перевірки деяких тверджень нинішньої американської адміністрації.
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