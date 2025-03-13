74% українців виступають за продовження боротьби проти агресії Росії навіть у разі припинення підтримки США

Близько 74% українців виступають за продовження боротьби проти Росії навіть без американської підтримки. Про такі дані свідчить свіже опитування Ipsos на замовлення The Economist.

Більшість українців виступає за продовження війни проти РФ

Український історик Андрій Плахонін на Facebook зауважив ключові показники, серед яких також помітна більшість опитаних (59% проти 21%) каже, що, на їхню думку, Україна все ще може перемогти на полі бою.

Лише 6% українців були б готові визнати окуповані РФ території від початку повномасштабного вторгнення 2022 року, "хоча більше можуть визнати Крим і частини східної України, які Росія захопила 2014 року (11% і 27% відповідно)", пише Плахонін. Поширити

Крім того, 80% виступають проти скорочення Збройних сил України, ще однієї ймовірної вимоги Росії.

Аналогічна кількість відкидає призов молодших солдатів (70% проти 17%).

Щодо питання виборів в Україні — 62% українців відкидають цю ідею до офіційного закінчення війни. Ще 19% розглядають їх лише під час припинення вогню. І лише 14% згодні з Білим домом у тому, що вони мають відбутися якомога швидше.

Зауважує історик ще один цікавий нюанс, що стосується НАТО.

З імовірних вимог Росії лише відмова від прагнення України вступити до НАТО має чисту підтримку: 38% за та 37% проти, та й то, різниця ледь виходить за межі похибки. Поширити

Тут, на думку Андрія Плахоніна, "скоріше зіграло розчарування в дієздатності НАТО після зміни адміністрації в Білому домі".