Війна Росії проти України. Делегації США та РФ обговорять можливість мирних переговорів

У Саудівській Аравії планується зустріч делегацій Сполучених Штатів та країни-агресорки Росії на 18 лютого. Сторони обговорюватимуть питання щодо можливих переговорів для припинення війни Росії проти України.

Відома дата переговорів між делегаціями США та РФ

За даними американських медіа, від США на завтрашній зустрічі з росіянами будуть:

державний секретар Марко Рубіо,

радник президента Штатів з національної безпеки Майкл Волтц,

а також спеціальний посланець із Близького Сходу Стів Віткофф.

Наразі точно не відомо, хто на зустрічі очолить російську делегацію. Тим часом західні медіа пишуть, що це може бути:

міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров,

крім того, можлива участь помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова,

а також директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна.

За інформацією видання NBC, американська сторона не запросила Україну на цю зустріч з росіянами в Саудівській Аравії.