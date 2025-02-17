Війна Росії проти України. Делегації США та РФ обговорять можливість мирних переговорів
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Війна Росії проти України. Делегації США та РФ обговорять можливість мирних переговорів

війна
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Джерело:  Axios

У Саудівській Аравії планується зустріч делегацій Сполучених Штатів та країни-агресорки Росії на 18 лютого. Сторони обговорюватимуть питання щодо можливих переговорів для припинення війни Росії проти України.

Головні тези:

  • У Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій США та РФ для обговорення можливих переговорів з приводу припинення війни Росії проти України.
  • Американська делегація на переговорах включатиме державного секретаря Марко Рубіо та інших високопосадовців.
  • Склад російської делегації на зустрічі наразі залишається невідомою.

Відома дата переговорів між делегаціями США та РФ

За даними американських медіа, від США на завтрашній зустрічі з росіянами будуть:

  • державний секретар Марко Рубіо,

  • радник президента Штатів з національної безпеки Майкл Волтц,

  • а також спеціальний посланець із Близького Сходу Стів Віткофф.

Наразі точно не відомо, хто на зустрічі очолить російську делегацію. Тим часом західні медіа пишуть, що це може бути:

  • міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров,

  • крім того, можлива участь помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова,

  • а також директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна.

За інформацією видання NBC, американська сторона не запросила Україну на цю зустріч з росіянами в Саудівській Аравії.

Це пояснюється бажанням Вашингтона провести зараз двосторонню зустріч із РФ, після чого начебто планується двостороння зустріч з українською делегацією, і вже потім — спільні переговори, йдеться в публікації NBC.

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