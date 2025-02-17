Война России против Украины. Делегации США и РФ обсудят возможность мирных переговоров

В Саудовской Аравии планируется встреча делегаций Соединенных Штатов и страны-агрессорки России на 18 февраля. Стороны будут обсуждать вопросы возможных переговоров для прекращения войны России против Украины.
Главные тезисы
- В Саудовской Аравии 18 февраля состоится встреча делегаций США и РФ для обсуждения возможности мирных переговоров по завершению конфликта в Украине.
- Американская делегация на встрече включает государственного секретаря Марко Рубио и других высокопоставленных чиновников, в то время как состав российской делегации остается неизвестным.
Известна дата переговоров между делегациями США и РФ
По данным американских медиа, от США на завтрашней встрече с россиянами будут:
государственный секретарь Марко Рубио,
советник президента Штатов по национальной безопасности Майкл Уолтц,
а также специальный посланник с Ближнего Востока Стив Виткофф.
Пока точно не известно, кто на встрече возглавит российскую делегацию. Между тем, западные медиа пишут, что это может быть:
министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,
кроме того, возможно участие помощника российского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова,
а также директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.
По информации издания NBC, американская сторона не пригласила Украину на встречу с россиянами в Саудовской Аравии.
Это объясняется желанием Вашингтона провести сейчас двустороннюю встречу с РФ, после чего вроде бы планируется двусторонняя встреча с украинской делегацией, и уже потом совместные переговоры, говорится в публикации NBC.
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