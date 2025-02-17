Война России против Украины. Делегации США и РФ обсудят возможность мирных переговоров

В Саудовской Аравии планируется встреча делегаций Соединенных Штатов и страны-агрессорки России на 18 февраля. Стороны будут обсуждать вопросы возможных переговоров для прекращения войны России против Украины.

Известна дата переговоров между делегациями США и РФ

По данным американских медиа, от США на завтрашней встрече с россиянами будут:

государственный секретарь Марко Рубио,

советник президента Штатов по национальной безопасности Майкл Уолтц,

а также специальный посланник с Ближнего Востока Стив Виткофф.

Пока точно не известно, кто на встрече возглавит российскую делегацию. Между тем, западные медиа пишут, что это может быть:

министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,

кроме того, возможно участие помощника российского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова,

а также директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

По информации издания NBC, американская сторона не пригласила Украину на встречу с россиянами в Саудовской Аравии.