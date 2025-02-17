Война России против Украины. Делегации США и РФ обсудят возможность мирных переговоров
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Война России против Украины. Делегации США и РФ обсудят возможность мирных переговоров

война
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Источник:  Axios

В Саудовской Аравии планируется встреча делегаций Соединенных Штатов и страны-агрессорки России на 18 февраля. Стороны будут обсуждать вопросы возможных переговоров для прекращения войны России против Украины.

Главные тезисы

  • В Саудовской Аравии 18 февраля состоится встреча делегаций США и РФ для обсуждения возможности мирных переговоров по завершению конфликта в Украине.
  • Американская делегация на встрече включает государственного секретаря Марко Рубио и других высокопоставленных чиновников, в то время как состав российской делегации остается неизвестным.

Известна дата переговоров между делегациями США и РФ

По данным американских медиа, от США на завтрашней встрече с россиянами будут:

  • государственный секретарь Марко Рубио,

  • советник президента Штатов по национальной безопасности Майкл Уолтц,

  • а также специальный посланник с Ближнего Востока Стив Виткофф.

Пока точно не известно, кто на встрече возглавит российскую делегацию. Между тем, западные медиа пишут, что это может быть:

  • министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,

  • кроме того, возможно участие помощника российского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова,

  • а также директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

По информации издания NBC, американская сторона не пригласила Украину на встречу с россиянами в Саудовской Аравии.

Это объясняется желанием Вашингтона провести сейчас двустороннюю встречу с РФ, после чего вроде бы планируется двусторонняя встреча с украинской делегацией, и уже потом совместные переговоры, говорится в публикации NBC.

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