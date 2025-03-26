Ситуація на фронті знову загострилася

Згідно з даними Генштабу, кількість боєзіткнень на фронті різко зросла й сягнула 207. Найгарячіше наразі на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках, адже там російські загарбники проводять найбільше штурмів та атак.
Головні тези:
- Ворог завдав понад 116 авіаударів та здійснив близько 5500 обстрілів.
- Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України вразили дев'ять районів зосередження армії РФ.
Втрати армії РФ станом на 26 березня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.03.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 907 220 (+1 280) осіб,
танків — 10 430 (+5) од,
бойових броньованих машин — 21 685 (+15) од,
артилерійських систем — 25 207 (+17) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 30 818 (+59) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 41 901 (+77) од,
спеціальної техніки — 3 786 (+1) од.
Протягом минулої доби російські загарбники завдали по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах 116 авіаударів, скинувши 184 КАБ.
Ба більше, ворог здійснив понад 5500 обстрілів, зокрема 159 — із реактивних систем залпового вогню, а також використав для атак 2233 дрони-камікадзе.
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