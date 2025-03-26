Ситуація на фронті знову загострилася
Категорія
Україна
Дата публікації

Ситуація на фронті знову загострилася

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Згідно з даними Генштабу, кількість боєзіткнень на фронті різко зросла й сягнула 207. Найгарячіше наразі на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках, адже там російські загарбники проводять найбільше штурмів та атак.

Головні тези:

  • Ворог завдав понад 116 авіаударів та здійснив близько 5500 обстрілів.
  • Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України вразили дев'ять районів зосередження армії РФ.

Втрати армії РФ станом на 26 березня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 907 220 (+1 280) осіб,

  • танків — 10 430 (+5) од,

  • бойових броньованих машин — 21 685 (+15) од,

  • артилерійських систем — 25 207 (+17) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 30 818 (+59) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 41 901 (+77) од,

  • спеціальної техніки — 3 786 (+1) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом минулої доби російські загарбники завдали по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах 116 авіаударів, скинувши 184 КАБ.

Ба більше, ворог здійснив понад 5500 обстрілів, зокрема 159 — із реактивних систем залпового вогню, а також використав для атак 2233 дрони-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, дві артилерійські системи та ще три інші важливі об’єкти противника.

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