Не Россия. Разведка США определила главную военную угрозу для Штатов
Категория
Мир
Дата публикации

Не Россия. Разведка США определила главную военную угрозу для Штатов

Россия потеряла статус главной военной угрозы в глазах США
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Согласно отчету разведывательных агентств США, именно Китай на сегодняшний день является ключевой военной и киберугрозой для Штатов. У него якобы есть возможность нанести удар по стране обычным оружием, нарушить инфраструктуру с помощью кибератак и нацелиться на их активы в космосе.

Главные тезисы

  • Кроме Китая, Россия совместно с Ираном и Северной Кореей проводит кампании по ослаблению США.
  • Вооруженные силы КНР активно модернизируются, а также развивают гиперзвуковое оружие.

Россия потеряла статус главной военной угрозы в глазах США

Больше всего команду Дональда Трампа беспокоит тот факт, что КНР до 2030 года будет активно пытаться сместить США с позиции ведущего государства.

Кроме того, сообщается, что РФ вместе с Ираном, Северной Кореей и Китаем хотят бросить вызов Штатам с помощью умышленных кампаний, чтобы получить преимущество.

Также указано, что война России против Украины дает "богатство уроков по борьбе с западным оружием и разведкой в крупномасштабной войне".

Согласно данным американских разведчиков, армия КНР, скорее всего, намеревалась использовать большие языковые модели для создания фейковых новостей, имитации персон и проведения кибератак.

С заявлением по этому поводу выступила директор Национальной разведки Тулси Габбард.

Вооруженные силы Китая разворачивают передовые возможности, включая гиперзвуковое оружие, самолеты-невидимки, подводные лодки, более мощные космические средства и средства для кибервойны, а также больший арсенал ядерного оружия, - подчеркнула она.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Будут воевать голыми руками". Директор ЦРУ высказался об украинцах
Директор ЦРУ считает, что украинцы просто так никогда не сдадутся
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Спецпосланник Трампа придумал "неудобный факт" об Украине — его публично высмеяли
Гренелл опозорился из-за заявления об Украине
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Возрождение Северных потоков. Лавров призвал США давить на Европу
США и РФ все-таки обсуждают Северные потоки

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?