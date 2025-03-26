Не Россия. Разведка США определила главную военную угрозу для Штатов

Согласно отчету разведывательных агентств США, именно Китай на сегодняшний день является ключевой военной и киберугрозой для Штатов. У него якобы есть возможность нанести удар по стране обычным оружием, нарушить инфраструктуру с помощью кибератак и нацелиться на их активы в космосе.

Россия потеряла статус главной военной угрозы в глазах США

Больше всего команду Дональда Трампа беспокоит тот факт, что КНР до 2030 года будет активно пытаться сместить США с позиции ведущего государства.

Кроме того, сообщается, что РФ вместе с Ираном, Северной Кореей и Китаем хотят бросить вызов Штатам с помощью умышленных кампаний, чтобы получить преимущество.

Также указано, что война России против Украины дает "богатство уроков по борьбе с западным оружием и разведкой в крупномасштабной войне".

Согласно данным американских разведчиков, армия КНР, скорее всего, намеревалась использовать большие языковые модели для создания фейковых новостей, имитации персон и проведения кибератак.

С заявлением по этому поводу выступила директор Национальной разведки Тулси Габбард.