Скандальный российский дипломат Сергей Лавров официально подтвердил, что Москва и Вашингтон проводят переговоры по "Северным потокам". На этом фоне глава МИД РФ хотел бы увидеть давление США на европейских лидеров.
Главные тезисы
- По словам Лаврова, сейчас есть разногласия между странами в этом вопросе.
- Кроме того, он в очередной раз публично унизил влиятельных политиков Европы.
США и РФ все-таки обсуждают Северные потоки
По словам приспешника Путина, пока между Москвой и Вашингтоном есть разногласия.
Тем не менее, мол, сохраняется интерес к восстановлению "нормальной энергообеспеченности Европы".
На этом фоне скандальный российский дипломат начал утверждать, что "Европа и бизнес сейчас платят за энергоносители в несколько раз больше, чем американский бизнес".
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