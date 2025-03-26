Возрождение Северных потоков. Лавров призвал США давить на Европу
Категория
Экономика
Дата публикации

Возрождение Северных потоков. Лавров призвал США давить на Европу

США и РФ все-таки обсуждают Северные потоки
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Источник:  online.ua

Скандальный российский дипломат Сергей Лавров официально подтвердил, что Москва и Вашингтон проводят переговоры по "Северным потокам". На этом фоне глава МИД РФ хотел бы увидеть давление США на европейских лидеров.

Главные тезисы

  • По словам Лаврова, сейчас есть разногласия между странами в этом вопросе.
  • Кроме того, он в очередной раз публично унизил влиятельных политиков Европы.

США и РФ все-таки обсуждают Северные потоки

По словам приспешника Путина, пока между Москвой и Вашингтоном есть разногласия.

Тем не менее, мол, сохраняется интерес к восстановлению "нормальной энергообеспеченности Европы".

Разве это интерес только США и России? Идет разговор о "Северных потоках". Наверняка будет интересно, если американцы используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа. Но это уже некий сюрреализм.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Глава МИД РФ

На этом фоне скандальный российский дипломат начал утверждать, что "Европа и бизнес сейчас платят за энергоносители в несколько раз больше, чем американский бизнес".

При этом люди вроде Роберта Габека, [президента Европейской комиссии] Урсулы фон дер Ляен, [главы Министерства обороны Германии] Бориса Писториуса, они все говорят, что ни за что не позволят восстановить "Северные потоки". Это либо больные люди, либо самоубийцы, — цинично солгал приспешник Путина.

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