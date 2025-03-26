Скандальный российский дипломат Сергей Лавров официально подтвердил, что Москва и Вашингтон проводят переговоры по "Северным потокам". На этом фоне глава МИД РФ хотел бы увидеть давление США на европейских лидеров.

США и РФ все-таки обсуждают Северные потоки

По словам приспешника Путина, пока между Москвой и Вашингтоном есть разногласия.

Тем не менее, мол, сохраняется интерес к восстановлению "нормальной энергообеспеченности Европы".

Разве это интерес только США и России? Идет разговор о "Северных потоках". Наверняка будет интересно, если американцы используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа. Но это уже некий сюрреализм. Сергей Лавров Глава МИД РФ

На этом фоне скандальный российский дипломат начал утверждать, что "Европа и бизнес сейчас платят за энергоносители в несколько раз больше, чем американский бизнес".