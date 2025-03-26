Відродження Північних потоків. Лавров закликав США тиснути на Європу

Скандальний російський дипломат Сергій Лавров офіційно підтвердив, що Москва та Вашингтон проводять перемовини щодо "Північних потоків". На цьому тлі глава МЗС РФ хотів би побачити тиск США на європейських лідерів.
Головні тези:
- За словами Лаврова, наразі є розбіжності між країнами у цьому питанні.
- Окрім того, він вкотре публічно принизив впливових політиків Європи.
США та РФ все-таки обговорюють Північні потоки
За словами поплічника Путіна, поки між Москвою та Вашингтоном є розбіжності.
Попри це, мовляв, зберігається інтерес до відновлення “нормальної енергозабезпеченості Європи”.
На цьому тлі скандальний російський дипломат почав стверджувати, що "Європа і бізнес зараз платять за енергоносії в кілька разів більше, ніж американський бізнес".
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