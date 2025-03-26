Відродження Північних потоків. Лавров закликав США тиснути на Європу
Категорія
Економіка
Дата публікації

Відродження Північних потоків. Лавров закликав США тиснути на Європу

Лавров
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Джерело:  online.ua

Скандальний російський дипломат Сергій Лавров офіційно підтвердив, що Москва та Вашингтон проводять перемовини щодо "Північних потоків". На цьому тлі глава МЗС РФ хотів би побачити тиск США на європейських лідерів.

Головні тези:

  • За словами Лаврова, наразі є розбіжності між країнами у цьому питанні.
  • Окрім того, він вкотре публічно принизив впливових політиків Європи.

США та РФ все-таки обговорюють Північні потоки

За словами поплічника Путіна, поки між Москвою та Вашингтоном є розбіжності.

Попри це, мовляв, зберігається інтерес до відновлення “нормальної енергозабезпеченості Європи”.

Хіба це інтерес тільки США і Росії? Йде розмова про "Північні потоки". Напевно, буде цікаво, якщо американці використають свій вплив на Європу і змусять її не відмовлятися від російського газу. Але це вже якийсь сюрреалізм.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

Глава МЗС РФ

На цьому тлі скандальний російський дипломат почав стверджувати, що "Європа і бізнес зараз платять за енергоносії в кілька разів більше, ніж американський бізнес".

При цьому люди на кшталт Роберта Габека, [президентки Європейської комісії] Урсули фон дер Ляєн, [глави Міністерства оборони Німеччини] Бориса Пісторіуса, вони всі кажуть, що нізащо не дозволять відновити "Північні потоки". Це або хворі люди, або самогубці, – цинічно збрехав поплічник Путіна.

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