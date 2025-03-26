Відродження Північних потоків. Лавров закликав США тиснути на Європу

Скандальний російський дипломат Сергій Лавров офіційно підтвердив, що Москва та Вашингтон проводять перемовини щодо "Північних потоків". На цьому тлі глава МЗС РФ хотів би побачити тиск США на європейських лідерів.

США та РФ все-таки обговорюють Північні потоки

За словами поплічника Путіна, поки між Москвою та Вашингтоном є розбіжності.

Попри це, мовляв, зберігається інтерес до відновлення “нормальної енергозабезпеченості Європи”.

Хіба це інтерес тільки США і Росії? Йде розмова про "Північні потоки". Напевно, буде цікаво, якщо американці використають свій вплив на Європу і змусять її не відмовлятися від російського газу. Але це вже якийсь сюрреалізм. Сергій Лавров Глава МЗС РФ

На цьому тлі скандальний російський дипломат почав стверджувати, що "Європа і бізнес зараз платять за енергоносії в кілька разів більше, ніж американський бізнес".