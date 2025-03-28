Путін цинічно вимагає проведення виборів в Україні на його умовах
Категорія
Політика
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Путін цинічно вимагає проведення виборів в Україні на його умовах

Путін продовжує вигадувати цинічні вимоги на тлі війни
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Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін пропонує світовій спільноті обговорити введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести там вибори.

Головні тези:

  • Путін назвав  КНДР серед партнерів, з якими РФ готова працювати над “завершенням війни”.
  • Також диктатор вкотре звинуватив у всіх своїх проблемах “Азов”.

Путін продовжує вигадувати цинічні вимоги на тлі війни

Нелегітимний глава Кремля безсоромно бреше, що хоче, аби в Україні провели демократичні вибори.

У принципі, звісно, можна було б під егідою ООН, США, з європейськими країнами, звісно, з нашими партнерами та друзями обговорити можливість ведення в Україні тимчасового управління. Для того, щоб провести демократичні вибори.

Володимир Путін

Володимир Путін

Російський диктатор

Окрім того, він збрехав, що з таким новим урядом можна починати мирні перемовини й підписувати "легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі і будуть надійними".

На цього тлі Путін цинічно додав, що члени БРІКС і КНДР також нібито налаштовані працювати над питанням "українського врегулювання".

Що стосується Європи, то тут російський диктатор традиційно поскаржився, що його дурять.

Не забув нелегітимний глава Кремля згадати й про "Азов", збрехавши, що він в Україні "набуває фактичної влади".

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