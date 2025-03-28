Путін цинічно вимагає проведення виборів в Україні на його умовах

Російський диктатор Володимир Путін пропонує світовій спільноті обговорити введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести там вибори.

Путін продовжує вигадувати цинічні вимоги на тлі війни

Нелегітимний глава Кремля безсоромно бреше, що хоче, аби в Україні провели демократичні вибори.

У принципі, звісно, можна було б під егідою ООН, США, з європейськими країнами, звісно, з нашими партнерами та друзями обговорити можливість ведення в Україні тимчасового управління. Для того, щоб провести демократичні вибори. Володимир Путін Російський диктатор

Окрім того, він збрехав, що з таким новим урядом можна починати мирні перемовини й підписувати "легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі і будуть надійними".

На цього тлі Путін цинічно додав, що члени БРІКС і КНДР також нібито налаштовані працювати над питанням "українського врегулювання".

Що стосується Європи, то тут російський диктатор традиційно поскаржився, що його дурять.