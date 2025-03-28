Путін цинічно вимагає проведення виборів в Україні на його умовах

Російський диктатор Володимир Путін пропонує світовій спільноті обговорити введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести там вибори.
Головні тези:
- Путін назвав КНДР серед партнерів, з якими РФ готова працювати над “завершенням війни”.
- Також диктатор вкотре звинуватив у всіх своїх проблемах “Азов”.
Путін продовжує вигадувати цинічні вимоги на тлі війни
Нелегітимний глава Кремля безсоромно бреше, що хоче, аби в Україні провели демократичні вибори.
Окрім того, він збрехав, що з таким новим урядом можна починати мирні перемовини й підписувати "легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі і будуть надійними".
На цього тлі Путін цинічно додав, що члени БРІКС і КНДР також нібито налаштовані працювати над питанням "українського врегулювання".
Що стосується Європи, то тут російський диктатор традиційно поскаржився, що його дурять.
Не забув нелегітимний глава Кремля згадати й про "Азов", збрехавши, що він в Україні "набуває фактичної влади".
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