Потери армии РФ на фронте снова резко выросли — инфографика
Категория
Украина
Дата публикации

Потери армии РФ на фронте снова резко выросли — инфографика

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки Силы обороны Украины успели ликвидировать 1860 российских захватчиков. Кроме того, ВСУ обезвредили 17 танков, 61 боевую бронированную машину и 122 артиллерийские системы.

Главные тезисы

  • Армия РФ нанесла 98 авиаударов по позициям украинских подразделений и сбросила 157 управляемых авиационных бомб.
  • Бойцы ВСУ поразили 27 районов сосредоточения личного состава и уничтожили два пункта управления БПЛА противника.

Потери армии РФ по состоянию на 28 марта 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 28.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 910 750 (+1 860) человек,

  • танков — 10 455 (+17) ед,

  • боевых бронированных машин — 21 762 (+61) ед,

  • артиллерийских систем — 25 387 (+122) ед,

  • РСЗО — 1 344 (+1) ед,

  • средств ПВО — 1 119 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 31 070 (+144) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 42 280 (+210) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 209 боестокновений.

Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 98 авиаударов, сбросив 157 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, противник совершил 6430 обстрелов, в том числе 222 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2911 дронов-камикадзе.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 27 районов сосредоточения личного состава, восемь артиллерийских систем, четыре средства противовоздушной обороны и два пункта управления БПЛА противника.

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