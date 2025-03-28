Втрати армії РФ на фронті знову різко зросли — інфографіка
Категорія
Україна
Дата публікації

Втрати армії РФ на фронті знову різко зросли — інфографіка

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби Сили оборони України встигли ліквідувати 1860 російських загарбників. Окрім того, ЗСУ знешкодили 17 танків, 61 бойову броньовану машину та 122 артилерійські системи.

Головні тези:

  • Армія РФ завдала 98 авіаударів по позиціях українських підрозділів та скинула 157 керованих авіаційних бомб.
  • Бійці ЗСУ уразили 27 районів зосередження особового складу та знищили два пункти управління БпЛА противника.

Втрати армії РФ станом на 28 березня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 28.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 910 750 (+1 860) осіб,

  • танків — 10 455 (+17) од,

  • бойових броньованих машин — 21 762 (+61) од,

  • артилерійських систем — 25 387 (+122) од,

  • РСЗВ — 1 344 (+1) од,

  • засобів ППО — 1 119 (+1) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31 070 (+144) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 42 280 (+210) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 209 боєзіткнень.

Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 98 авіаударів, скинувши 157 керованих авіаційних бомб.

Окрім того, противник здійснив 6430 обстрілів, зокрема 222 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2911 дронів-камікадзе.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 27 районів зосередження особового складу, вісім артилерійських систем, чотири засоби протиповітряної оборони та два пункти управління БпЛА противника.

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