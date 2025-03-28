Втрати армії РФ на фронті знову різко зросли — інфографіка

Протягом минулої доби Сили оборони України встигли ліквідувати 1860 російських загарбників. Окрім того, ЗСУ знешкодили 17 танків, 61 бойову броньовану машину та 122 артилерійські системи.
Головні тези:
- Армія РФ завдала 98 авіаударів по позиціях українських підрозділів та скинула 157 керованих авіаційних бомб.
- Бійці ЗСУ уразили 27 районів зосередження особового складу та знищили два пункти управління БпЛА противника.
Втрати армії РФ станом на 28 березня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 28.03.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 910 750 (+1 860) осіб,
танків — 10 455 (+17) од,
бойових броньованих машин — 21 762 (+61) од,
артилерійських систем — 25 387 (+122) од,
РСЗВ — 1 344 (+1) од,
засобів ППО — 1 119 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31 070 (+144) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 42 280 (+210) од.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 209 боєзіткнень.
Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 98 авіаударів, скинувши 157 керованих авіаційних бомб.
Окрім того, противник здійснив 6430 обстрілів, зокрема 222 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2911 дронів-камікадзе.
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