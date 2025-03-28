Сили ППО знешкодили 140 російських дронів

Протягом ночі 28 березня російські окупанти здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села 163-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Підтверджено збиття 89 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.
- 51 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений.
Атака РФ на Україну 28 березня — перші подробиці
Новий повітряний напад російські окупанти розпочали ще о 18:00 27 березня.
Дрони летіли з напрямків: Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Чауда, Гвардійське — Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що 51 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Під удари російських загарбників потрапили Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя.
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