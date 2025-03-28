Введення миротворців в Україну. В чому полягає головна проблема

27 березня у Парижі відбулася зустріч "коаліції охочих", під час якої активно обговорювалося введення іноземних військ в Україну для стримування російської агресії. Станом на сьогодні лише Франція та Британія підтримують ідею розгортання в Україні "сил заспокоєння".

Лише два союзника готові повноцінно підтримати Україну

Лідери Франції та Британії Еммануель Макрон та Кір Стармер заявили, що готові ввести "сили заспокоєння" на українську землю після завершення війни.

За словами самого Макрона, контури цих сил все ще уточнюються, і деталей про те, хто і що готовий робити, все ще мало.

Як вдалося дізнатися журналістам, "це посилило відчуття туманності навколо дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій".

Ми повинні прискорити переговори, щоб домогтися припинення вогню, ми повинні прискорити нашу здатність фінансувати і постачати зброю, а також підготувати плани для української армії і сил заспокоєння. Емманюель Макрон Президент Франції

Що важливо розуміти, Італія хоче відправити війська, якщо вони будуть частиною місії ООН, а Польща — взагалі відкинула таку можливість.