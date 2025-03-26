Негайно розсекретити. Трамп ухвалив екстрене рішення щодо РФ

Очільник Білого дому Дональд Трамп терміново доручив Федеральному бюро розслідувань розсекретити матеріали справи "Crossfire Hurricane". Що важливо розуміти, йдеться про можливі звʼязки його передвиборчого штабу з Росією у 2016 році.
Головні тези:
- Вказані матеріали більше не є засекреченими, але деякі винятки залишаються.
- Президент США стверджує, що йому немає чого приховувати.
Трамп хоче, щоб всі знали результати розслідування
Як повідомляє пресслужба Білого дому, американський лідер наказав "негайно" розсекретити матеріали, які пов'язані з розслідуванням Федерального бюро розслідувань щодо "Crossfire Hurricane".
Вона стартувало ще 9 років тому та мало на меті з'ясувати, чи були у членів передвиборчого штабу Трампа зв'язки з Росією під час президентських виборів.
У новому указі Дональд Трампа йдеться, що матеріали розслідування більше не є засекреченими.
Однак винятки також є — це відредаговані ФБР матеріали або ті, які потребують захисту за рішеннями суду чи законами.
Що важливо розуміти, ще 9 років тому ФБР розпочало негласне стеження за передвиборним штабом тоді ще кандидата в президенти США Трампа, запідозривши його у зв’язках із Росією.
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