Негайно розсекретити. Трамп ухвалив екстрене рішення щодо РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Негайно розсекретити. Трамп ухвалив екстрене рішення щодо РФ

The White House
Трамп хоче, щоб всі знали результати розслідування
Read in English

Очільник Білого дому Дональд Трамп терміново доручив Федеральному бюро розслідувань розсекретити матеріали справи "Crossfire Hurricane". Що важливо розуміти, йдеться про можливі звʼязки його передвиборчого штабу з Росією у 2016 році. 

Головні тези:

  • Вказані матеріали більше не є засекреченими, але деякі винятки залишаються.
  • Президент США стверджує, що йому немає чого приховувати.

Трамп хоче, щоб всі знали результати розслідування

Як повідомляє пресслужба Білого дому, американський лідер наказав "негайно" розсекретити матеріали, які пов'язані з розслідуванням Федерального бюро розслідувань щодо "Crossfire Hurricane".

Вона стартувало ще 9 років тому та мало на меті з'ясувати, чи були у членів передвиборчого штабу Трампа зв'язки з Росією під час президентських виборів.

У новому указі Дональд Трампа йдеться, що матеріали розслідування більше не є засекреченими.

Однак винятки також є — це відредаговані ФБР матеріали або ті, які потребують захисту за рішеннями суду чи законами.

За умови дотримання винятків, зазначених вище, генеральний прокурор повинен негайно зробити розсекречені матеріали, описані в цьому меморандумі, доступними для громадськості.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Що важливо розуміти, ще 9 років тому ФБР розпочало негласне стеження за передвиборним штабом тоді ще кандидата в президенти США Трампа, запідозривши його у зв’язках із Росією.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Сенатори США висунули Трампу чітку вимогу щодо України та РФ
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Може тягнути час". Трамп оцінив останні дії Росії
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Спецпосланець Трампа вигадав "незручний факт" про Україну — його публічно висміяли
Гренелл зганьбився через заяву про Україну

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?