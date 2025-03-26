Немедленно рассекретить. Трамп принял экстренное решение касательно РФ

Глава Белого дома Дональд Трамп срочно поручил Федеральному бюро расследований рассекретить материалы дела Crossfire Hurricane. Что важно понимать, речь идет о возможных связях его предвыборного штаба с Россией в 2016 году.

Трамп хочет, чтобы все знали результаты расследования

Как сообщает пресс-служба Белого дома, американский лидер приказал "немедленно" рассекретить материалы, связанные с расследованием Федерального бюро расследований по "Crossfire Hurricane".

Оно стартовало еще 9 лет назад и имело целью выяснить, были ли у членов предвыборного штаба Трампа связи с Россией во время президентских выборов.

В новом указе Дональд Трампа укащано, что материалы расследования больше не засекречены.

Однако исключения также есть — это отредактированные ФБР материалы или нуждающиеся в защите по решениям суда или законам.

При соблюдении исключений, указанных выше, генеральный прокурор должен немедленно сделать рассекреченные материалы, описанные в этом меморандуме, доступными для общественности. Дональд Трамп Президент США

Что важно понимать, еще 9 лет назад ФБР начала негласную слежку за предвыборным штабом тогда еще кандидата в президенты США Трампа, заподозрив его в связях с Россией.