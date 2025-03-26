Немедленно рассекретить. Трамп принял экстренное решение касательно РФ
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Политика
Дата публикации

Немедленно рассекретить. Трамп принял экстренное решение касательно РФ

The White House
Трамп хочет, чтобы все знали результаты расследования
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Глава Белого дома Дональд Трамп срочно поручил Федеральному бюро расследований рассекретить материалы дела Crossfire Hurricane. Что важно понимать, речь идет о возможных связях его предвыборного штаба с Россией в 2016 году.

Главные тезисы

  • Указанные материалы больше не засекречены, но некоторые исключения остаются.
  • Президент США утверждает, что ему нечего скрывать.

Трамп хочет, чтобы все знали результаты расследования

Как сообщает пресс-служба Белого дома, американский лидер приказал "немедленно" рассекретить материалы, связанные с расследованием Федерального бюро расследований по "Crossfire Hurricane".

Оно стартовало еще 9 лет назад и имело целью выяснить, были ли у членов предвыборного штаба Трампа связи с Россией во время президентских выборов.

В новом указе Дональд Трампа укащано, что материалы расследования больше не засекречены.

Однако исключения также есть — это отредактированные ФБР материалы или нуждающиеся в защите по решениям суда или законам.

При соблюдении исключений, указанных выше, генеральный прокурор должен немедленно сделать рассекреченные материалы, описанные в этом меморандуме, доступными для общественности.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Что важно понимать, еще 9 лет назад ФБР начала негласную слежку за предвыборным штабом тогда еще кандидата в президенты США Трампа, заподозрив его в связях с Россией.

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