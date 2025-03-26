Немедленно рассекретить. Трамп принял экстренное решение касательно РФ

Глава Белого дома Дональд Трамп срочно поручил Федеральному бюро расследований рассекретить материалы дела Crossfire Hurricane. Что важно понимать, речь идет о возможных связях его предвыборного штаба с Россией в 2016 году.
Главные тезисы
- Указанные материалы больше не засекречены, но некоторые исключения остаются.
- Президент США утверждает, что ему нечего скрывать.
Трамп хочет, чтобы все знали результаты расследования
Как сообщает пресс-служба Белого дома, американский лидер приказал "немедленно" рассекретить материалы, связанные с расследованием Федерального бюро расследований по "Crossfire Hurricane".
Оно стартовало еще 9 лет назад и имело целью выяснить, были ли у членов предвыборного штаба Трампа связи с Россией во время президентских выборов.
В новом указе Дональд Трампа укащано, что материалы расследования больше не засекречены.
Однако исключения также есть — это отредактированные ФБР материалы или нуждающиеся в защите по решениям суда или законам.
Что важно понимать, еще 9 лет назад ФБР начала негласную слежку за предвыборным штабом тогда еще кандидата в президенты США Трампа, заподозрив его в связях с Россией.
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