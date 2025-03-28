Введение миротворцев в Украину. В чем заключается главная проблема

27 марта в Париже состоялась встреча "коалиции желающих", во время которой активно обсуждалось введение иностранных войск в Украину для сдерживания российской агрессии. Пока только Франция и Британия поддерживают идею развертывания в Украине "сил успокоения".

Только два союзника готовы полноценно поддержать Украину

Лидеры Франции и Британии Эммануэль Макрон и Кир Стармер заявили, что готовы ввести "силы успокоения" на украинскую землю после завершения войны.

По словам самого Макрона, контуры этих сил все еще уточняются, и подробностей о том, кто и что готов делать, все еще мало.

Как удалось узнать журналистам, "это усилило чувство туманности вокруг дипломатических усилий, направленных на прекращение боевых действий".

Мы должны ускорить переговоры, чтобы добиться прекращения огня, мы должны ускорить нашу способность финансировать и поставлять оружие, а также подготовить планы украинской армии и сил успокоения. Эмманюэль Макрон Президент Франции

Что важно понимать, Италия хочет отправить войска, если они будут частью миссии ООН, а Польша вообще отвергла такую возможность.