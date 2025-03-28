Введение миротворцев в Украину. В чем заключается главная проблема

27 марта в Париже состоялась встреча "коалиции желающих", во время которой активно обсуждалось введение иностранных войск в Украину для сдерживания российской агрессии. Пока только Франция и Британия поддерживают идею развертывания в Украине "сил успокоения".
Главные тезисы
- Введение иностранных войск в Украину обсуждается на международном уровне для сдерживания российской агрессии.
- Главная проблема заключается в отсутствии единодушия среди европейских стран.
Только два союзника готовы полноценно поддержать Украину
Лидеры Франции и Британии Эммануэль Макрон и Кир Стармер заявили, что готовы ввести "силы успокоения" на украинскую землю после завершения войны.
По словам самого Макрона, контуры этих сил все еще уточняются, и подробностей о том, кто и что готов делать, все еще мало.
Как удалось узнать журналистам, "это усилило чувство туманности вокруг дипломатических усилий, направленных на прекращение боевых действий".
Что важно понимать, Италия хочет отправить войска, если они будут частью миссии ООН, а Польша вообще отвергла такую возможность.
Главная проблема заключается в том, что среди европейских лидеров нет "единодушия" относительно введения сил в Украину.
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