Ситуація на півдні України знову загострюється — що замислила Росія
Категорія
Україна
Дата публікації

Ситуація на півдні України знову загострюється — що замислила Росія

ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

 Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин детально розповів, що наразі відбувається на півдні України, а також розкрив плани російських загарбників на цій ділянці фронту.

Головні тези:

  • Російські загарбники намагаються просунутися у глиб Запорізької області та вийти на адміністративні кордони.
  • На Херсонщині росіяни застосовують штурмову армійську авіацію, різні БПЛА, артилерію, реактивні системи залпового вогню.

Що відомо про ситуацію на півдні України

Владислав Волошин офіційно підтвердив, що наразі російські загарбники роблять все можливе, щоб просунутися у глиб Запорізької області та навіть вийти на її адміністративні кордони.

За його словами, армія РФ стягнула туди певну кількість сил та засобів: наразі вона проводить штурмові дії малими групами піхоти.

І тактика застосування цих малих груп приносить певний результат Росії на інших напрямках. Тому вони й намагаються застосувати цю тактику повзучого наступу, штурмів малими групами піхоти й на Запоріжжі — Оріхівському та Гуляйпільському напрямках.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Речник Сил оборони Півдня

Окрім того, вказано, що протягом останнього місяця кількість таких штурмів на Запоріжжі суттєво зросла.

На тлі останніх подій Росія не відмовляється від планів захопити певні плацдарми, зокрема в острівній зоні, на правому березі Херсонщини.

На цій ділянці фронту ворог проводить розвідувально-пошукові дії — робить все можливе, щоб переправитися через Дніпро, дніпровські протоки та закріпитися на правому березі, чи на одному з островів.

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