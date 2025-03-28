Соглашение о недрах. В правительстве расставили все точки над "і"
Категория
Экономика
Дата публикации

Соглашение о недрах. В правительстве расставили все точки над "і"

Кабмин хочет добиться консенсуса с США
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Источник:  Интерфакс-Украина

Администрация президента США Дональда Трамп уже передала команде украинского лидера Владимира Зеленского проект экономического соглашения о недрах — сейчас оно прорабатывается. Что важно понимать, речь идет именно о рабочей версии.

Главные тезисы

  • Украинские власти активно формируют собственную позицию по соглашению о недрах с американскими партнерами.
  • Любые публичные дискуссии по поводу текста этого соглашения наносят ущерб переговорам.

Кабмин хочет добиться консенсуса с США

С заявлением по этому поводу выступила первая вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

Она дала понять, что в настоящее время Кабмин настроен достичь консенсуса по соглашению по минералам с США, поэтому попросила СМИ воздержаться от комментариев.

По словам Юлии Свириденко, речь идет о рабочей версии документа, которая фактически отражает позицию юридических американских советников.

Украинские власти формируют собственную позицию, и сейчас процесс также формализован.

Она также подчеркнула, что Кабмин выйдет с публичной позицией к парламенту, когда удастся достичь консенсуса со Штатами.

Когда будет необходимо, мы, конечно, выйдем из консультации в Верховную Раду. Любые публичные дискуссии по поводу текста этого соглашения наносят только вред переговорам и нам мешают вести конструктивную дискуссию с американскими партнерами.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Первый вицепремьер, министерша экономики Украины

Что важно понимать, 28 февраля соглашение о недрах было готово к подписанию.

Однако публичная ссора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме привела к тому, что документ так и не был подписан.

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