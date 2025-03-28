Похищение Россией украинских детей. США приняли финальное решение

Государственный департамент США официально подтвердил, что предоставит краткосрочное финансирование инициативы по документированию данных о похищенных Россией украинских детях. После этого инициативу планируют окончательно закрыть.

США постепенно сокращают помощь Украине

О решении властей сообщил спикер американского дипломатического ведомства.

Что важно понимать, речь идет об инициативе под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, которая помогла отследить тысячи украинских детей, похищенных страной-агрессоркой Россией.

Согласно последним данным, финансирование решили предоставить на короткий период, пока исполнители программы "Обсерватория конфликтов" обеспечивают надлежащую передачу критически важных данных о детях соответствующим органам власти.

Спикер дипломатического ведомства обращает внимание на то, что это "часть стандартной процедуры закрытия программ, которые прекращают свою деятельность".

Стоит отметить, что закрытие программы под названием "Обсерватория конфликта в Украине" было принято после того, как Трамп распорядился провести широкую проверку, чтобы предотвратить, что, по его словам, является бесполезным расходованием средств американских налогоплательщиков.