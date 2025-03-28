Викрадення Росією українських дітей. США ухвалили фінальне рішення

Державний департамент США офіційно підтвердив, що надасть короткострокове фінансування ініціативи з документування даних про викрадених Росією українських дітей. Після цього ініціативу планують остаточно заблокувати.
Головні тези:
- Рішення про закриття програми “Обсерваторія конфлікту в Україні” ухвалено в межах політики президента США Дональда Трампа.
- Online.UA створило документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яка розкриває проблему викрадень українських дітей.
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Про рішення влади повідомив речник американського дипломатичного відомства.
Що важливо розуміти, йдеться про ініціативу під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, що допомогла відстежити тисячі українських дітей, яких викрала країна-агресорка Росія.
Згідно з останніми даними, фінансування вирішили надати на короткий період, поки виконавці програми "Обсерваторія конфліктів" забезпечують належну передачу критично важливих даних про дітей відповідним органам влади.
Спікер дипломатичного відомства звертає увагу на те, що це "частина стандартної процедури закриття програм, що припиняють свою діяльність".
Варто зазначити, що закриття програми під назвою "Обсерваторія конфлікту в Україні" було ухвалене після того, як Трамп розпорядився провести широку перевірку, щоб запобігти тому, що, за його словами, є марним витрачанням коштів американських платників податків.
Щоб краще розібратися у темі викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:
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