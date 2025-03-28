Издание The Times внимательно проанализировало новый проект соглашения о полезных ископаемых, которое команда президента США Дональда Трампа планирует подписать с Киевом. Журналисты пришли к выводу, что требования Штатов ужесточились и фактически унижают Украину как независимое и суверенное государство.
Главные тезисы
- Украинские власти критикуют новые требования Трампа, ведь они выходят за пределы соглашения.
- Пока украинский лидер Владимир Зеленский не торопится подписывать соглашение о недрах.
Соглашение о недрах может превратить Украину в вассальное государство
По словам журналистов, представители Украины, говорившие на условиях анонимности, жестко раскритиковали новые требования администрации Дональда Трампа, ведь они выходят далеко за пределы соглашения, заключенного в феврале.
Более того, указано, что они назвали их "отвратительными" и углубляющими зависимость Украины от США, практически превратив ее в вассальное государство.
Что интересно, Белый дом в последнюю неделю активно заявлял, что соглашение вскоре подпишут, однако на самом деле команда украинского лидера Владимира Зеленского пока с этим не спешит.
The Times обращает внимание на то, что давление Трампа на Киев, в то время как российские ракеты летят на Украину, не приближает прекращение огня и ничего не делает для разблокирования энергетических богатств Украины ни для ее собственной выгоды, ни для выгоды США.
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