"Отвратительные требования". Трамп пытается превратить Украину в вассальное государство
Категория
Экономика
Дата публикации

"Отвратительные требования". Трамп пытается превратить Украину в вассальное государство

Трамп
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Источник:  The Times

Издание The Times внимательно проанализировало новый проект соглашения о полезных ископаемых, которое команда президента США Дональда Трампа планирует подписать с Киевом. Журналисты пришли к выводу, что требования Штатов ужесточились и фактически унижают Украину как независимое и суверенное государство.

Главные тезисы

  • Украинские власти критикуют новые требования Трампа, ведь они выходят за пределы соглашения.
  • Пока украинский лидер Владимир Зеленский не торопится подписывать соглашение о недрах.

Соглашение о недрах может превратить Украину в вассальное государство

По словам журналистов, представители Украины, говорившие на условиях анонимности, жестко раскритиковали новые требования администрации Дональда Трампа, ведь они выходят далеко за пределы соглашения, заключенного в феврале.

Более того, указано, что они назвали их "отвратительными" и углубляющими зависимость Украины от США, практически превратив ее в вассальное государство.

Что интересно, Белый дом в последнюю неделю активно заявлял, что соглашение вскоре подпишут, однако на самом деле команда украинского лидера Владимира Зеленского пока с этим не спешит.

Несмотря на то, что Москва не демонстирует признаков прекращения военных действий в Украине, американские переговорщики, очевидно, пытаются добиться от Киева еще больших уступок, — пишут американские журналисты.

The Times обращает внимание на то, что давление Трампа на Киев, в то время как российские ракеты летят на Украину, не приближает прекращение огня и ничего не делает для разблокирования энергетических богатств Украины ни для ее собственной выгоды, ни для выгоды США.

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