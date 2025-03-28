"Огидні вимоги". Трамп намагається перетворити Україну на васальну державу

Видання The Times уважно проаналізувало новий проєкт угоди про корисні копалини, яку команда президента США Дональда Трампа планує підписати з Києвом. Журналісти дійшли висновку, що вимоги Штатів стали ще жорсткішими та фактично принижують Україну як незалежну та суверенну державу.
Головні тези:
- Українська влада критикує нові вимоги Трампа, адже вони виходять за межі угоди.
- Поки український лідер Володимир Зеленський не поспішає підписувати угоду про надра.
Угода про надра може перетворити Україну на васальну державу
За словами журналістів, представники України, які говорили на умовах анонімності, жорстко розкритикували нові вимоги адміністрації Дональда Трампа, адже вони виходять далеко за межі угоди, яка була укладена у лютому.
Ба більше, вказано, що вони назвали їх "огидними" та такими, що поглиблять залежність України від США, практично перетворивши її на васальну державу.
Що цікаво, Білий дім останній тиждень активно заявляв, що угоду незабаром підпишуть, однак насправді команда українського лідера Володимира Зеленського поки з цим не поспішає.
The Times звертає увагу на те, що тиск Трампа на Київ, тоді як російські ракети летять на Україну, не наближає припинення вогню і нічого не робить для розблокування енергетичних багатств України — ні для її власної вигоди, ні для вигоди США.
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